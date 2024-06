3 कारण क्यों Seth Rollins Money in the Bank 2024 में WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जीत सकते हैं

Reasons Seth Rollins Should Win Championship at Money in the Bank: WWE का अगला बड़ा प्रीमियम लाइव इवेंट मनी इन द बैंक (Money in the Bank 2024) है, जिसमें सैथ रॉलिंस (Seth Rollins) का मुकाबला डेमियन प्रीस्ट (Damian Priest) से होगा। यह मुकाबला प्रीस्ट की वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए होने वाला है।

इस मैच के लिए दो बड़ी शर्तों को हालिया Raw एपिसोड में जोड़ा गया जिसके कारण यह मैच अब और भी मजेदार बन गया है और फैंस इसे देखने के लिए बेहद उत्साहित हो गए हैं। इस आर्टिकल में हम आपको वह तीन कारण बताने वाले हैं, जिनके चलते सैथ रॉलिंस Money in the Bank में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को जीत सकते हैं।

#3 WWE में दो महीने बाद वापसी करने पर सैथ रॉलिंस का पहला मैच हारना सही नहीं रहेगा

सैथ रॉलिंस अप्रैल 2024 में WWE से चले गए थे और उन्होंने अपनी चोट का इलाज करवाकर दो महीने बाद जून में कंपनी में वापसी की। यह रॉलिंस का वापसी के बाद पहला मैच है। ऐसे में इसे हारना उनके लिए बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। वह पूर्व चैंपियन हैं और उन्हें फिर से चैंपियनशिप के साथ हर कोई देखना चाहता है।

इसलिए रॉलिंस WWE Money in the Bank में अपना वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच जीत सकते हैं। यह इसलिए भी जरूरी है क्योंकि Raw में जो घोषणा हुई है, उसके बाद हारने से उनके लिए चीजें कुछ समय के लिए थम जाएंगी, जो सही नहीं रहेगा। पूर्व वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन के पास टैलेंट हैं कि वह दोबारा से उस टाइटल को जीत लें, जिसे वह WrestleMania XL में हार गए थे।

2- WWE SummerSlam 2024 में गुंथर vs सैथ रॉलिंस एक ज्यादा बड़ा हाई प्रोफाइल मैच है

SummerSlam WWE का बेहद बड़ा इवेंट है और इसमें वह अपने सबसे बड़े रेसलर्स को साथ लाना चाहेगी। ऐसे में सैथ रॉलिंस और गुंथर के बीच एक मैच काफी हाई प्रोफाइल हो जाता है। इस बात को कहते हुए हम यह बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि डेमियन प्रीस्ट के साथ गुंथर का मैच होना कोई छोटी बात है।

यहां मकसद यह है कि दो ऐसे रेसलर्स जिन्होंने एक ही इवेंट में अपनी चैंपियनशिप हारी और जो बहुत ज्यादा बड़ा प्रभाव रखते हैं, उनके एक मैच में होने से वह ज्यादा बड़ा हाई प्रोफाइल मैच बन जाएगा। वैसे भी गुंथर तो SummerSlam में उस समय के वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन को चैलेंज करेंगे, और इस स्थिति में रॉलिंस का रूतबा डेमियन से ज्यादा है। इसी के चलते उनकी जीत हो सकती है।

1- WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन डेमियन प्रीस्ट आखिरकार द जजमेंट डे से बाहर हो जाएंगे

WWE Raw के हालिया एपिसोड में सैथ रॉलिंस ने अपने Money in the Bank में होने वाले वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच को लेकर फैंस का उत्साह बढ़ा दिया। उन्होंने यह दो शर्तें जोड़ दीं कि अगर वह अपना मैच हार जाते हैं, तो जबतक डेमियन प्रीस्ट वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन हैं, वह तबतक उसके लिए चैलेंज नहीं करेंगे।

इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर डेमियन प्रीस्ट अपना मैच हार जाते हैं तो उन्हें द जजमेंट डे को छोड़ देना होगा। इन दोनों ही शर्तों को चैंपियन ने स्वीकार कर लिया है। डेमियन पिछले काफी समय से एक बेबीफेस होने के लक्षण दिखा रहे हैं और यह शर्त उन्हें इस किरदार को पूरी तरह से करने का मौका देगी। वह अपना मैच हारकर द जजमेंट डे से बाहर आ सकते हैं, जो उनके करियर के लिए अच्छी बात है।