3 कारण क्यों Seth Rollins को WWE Money in the Bank 2024 में Damian Priest को हराकर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप नहीं जीतनी चाहिए

Reasons Seth Rollins Should Not Win World Championship: WWE ने मनी इन द बैंक (Money in the Bank 2024) के लिए एक जबरदस्त मुकाबला बुक कर रखा है। इसमें मौजूदा वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन डेमियन प्रीस्ट (Damian Priest) अपनी चैंपियनशिप को सैथ रॉलिंस (Seth Rollins) के खिलाफ डिफेंड करेंगे।

यह मैच रॉलिंस के वापस आते ही उन्हें मिल गया था, जबकि वह तो Money in the Bank लैडर मैच के लिए भी एक अच्छे विरोधी होते। अब जबकि कंपनी ने इन दोनों के बीच में मैच ऑफिशियल कर दिया है, तो ऐसे में यह बात समझी जा सकती है कि इसमें जीतने से किसको फायदा होगा। इस आर्टिकल में हम आपको वह तीन कारण बताने वाले हैं जिनके आधार पर Money in the Bank में सैथ रॉलिंस को वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप नहीं जीतनी चाहिए।

#3 सैथ रॉलिंस को WWE Money in the Bank में हारने से कोई नुकसान नहीं होगा

सैथ रॉलिंस भले ही वापसी कर रहे हैं लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि उन्हें जीत दे ही दी जाए। ऐसा करना जरूरी नहीं है क्योंकि वह बिना किसी चैंपियनशिप के भी धमाल कर सकते हैं। एक बड़ी बात यह है कि उन्होंने इसके लिए किसी मौके को पाने की मेहनत भी नहीं की है। ऐसे में उन्हें जीत देना मौजूदा चैंपियन के साथ बड़ी बेईमानी होगी।

सैथ रॉलिंस अगर यह मैच हार जाते हैं, तो वह तब तक इस चैंपियनशिप के लिए चैलेंज नहीं कर सकते हैं, जब तक यह डेमियन प्रीस्ट के पास है। यह संभव है कि प्रीस्ट आने वाले समय में टाइटल हार जाएं और तब रॉलिंस इसके लिए चैलेंज कर सकते हैं। यह सही रहेगा क्योंकि वापस आते ही टाइटल दिया जाना कहीं से सही नहीं लगता है।

#2 WWE Raw में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए डेमियन प्रीस्ट का जीतना जरूरी है

डेमियन प्रीस्ट ने आखिरी बार Clash at the Castle में अपना टाइटल डिफेंड किया था, जहां वह ड्रू मैकइंटायर को हराने में सफल रहे थे। वह ऐसा खुद के दम पर नहीं कर सके थे क्योंकि सीएम पंक का दखल सभी को अच्छे से याद होगा। इस दखल से पहले ड्रू ने चैंपियन को करीब दस सेकेंड्स तक जमीन पर ही रखा था।

सैथ रॉलिंस ने कहा है कि वह चाहें कुछ भी कहें लेकिन उन्हें जीतने के लिए अपने ग्रुप द जजमेंट डे की जरूरत रहती है। डेमियन इस चीज को गलत साबित करना चाहेंगे और इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका यही है कि वह एक मैच जीत जाएं, जहां किसी का दखल ना हो। यह WWE Money in the Bank 2024 में हो सकता है। सैथ रॉलिंस को इसी कारण हारना चाहिए क्योंकि डेमियन को आगे जाकर इससे बहुत फायदा होगा।

#1 फिन बैलर और द जजमेंट डे जल्द ही WWE सुपरस्टार डेमियन प्रीस्ट को धोखा दे पाएंगे

डेमियन प्रीस्ट ने WWE Money in the Bank 2024 के लिए चैंपियनशिप मैच से जुड़ी शर्त को स्वीकार करते हुए कहा था कि उनके ग्रुप द जजमेंट डे को उनकी जरूरत ज्यादा है। यह एक बड़ी बात है खासकर तब जबकि वह चैंपियन हैं और उनका ग्रुप उनके लिए हमेशा ही साथ खड़ा रहता है और उनकी हर संभव मदद करता है।

WWE ने फिन बैलर और डेमियन प्रीस्ट के बीच में हल्का तनाव हमेशा ही दिखाया है। इसका मतलब है कि जब समय सही होगा, तब फिन जाकर डेमियन को धोखा दे सकते हैं। इस दौरान सभी मेंबर्स बैलर का साथ देंगे। यह ऐसी कहानी है, जिसके साथ भले ही रॉलिंस का कोई सीधा संबंध नहीं है लेकिन यह अगर डेमियन के चैंपियन रहने पर होगी, तो यह मुख्य आकर्षण होगा।