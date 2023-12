जानिए किन 3 कारणों से WWE ने Randy Orton vs AJ Styles vs LA Knight नंबर-1 कंटेंडर ट्रिपल थ्रेट मैच बुक किया

WWE: WWE SmackDown में इस हफ्ते बहुत धमाकेदार चीज़ें देखने को मिलीं, जहां शो की शुरुआत एजे स्टाइल्स (AJ Styles) के सैगमेंट से हुई। इसी सैगमेंट में रैंडी ऑर्टन (Randy Orton) और एलए नाइट (LA Knight) ने भी बाहर आकर रोमन रेंस (Roman Reigns) के खिलाफ अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल टाइटल शॉट पाने का दावा किया।

स्थिति को बिगड़ता देख ब्लू ब्रांड के जनरल मैनेजर निक एल्डिस बाहर आए, जिन्होंने 2 हफ्तों बाद होने वाले SmackDown New Year's Revolution के लिए ट्रिपल थ्रेट मैच का ऐलान कर दिया है। इस आर्टिकल में आइए जानते हैं उन 3 कारणों के बारे में जिनसे रैंडी ऑर्टन vs एलए नाइट vs एजे स्टाइल्स ट्रिपल थ्रेट मैच का ऐलान किया गया है।

#)WWE SmackDown New Year's Revolution को इससे बेहतर मेन इवेंट नहीं मिल सकता

साल 2024 का पहला Raw और पहला SmackDown एपिसोड भी WWE के लिए बहुत खास रहने वाला है। एक तरफ Raw को Day1 स्पेशल इवेंट का नाम दिया गया है, वहीं SmackDown New Year's Revolution एक बहुत दिलचस्प शो साबित हो सकता है। इस बात में कोई संदेह नहीं कि रैंडी ऑर्टन vs एजे स्टाइल्स vs एलए नाइट मैच किसी भी इवेंट को धमाकेदार बनाने के लिए काफी है।

जब किसी मैच में कंपनी के 3 टॉप परफॉर्मर्स काम कर रहे हों तो उनकी स्टार पावर किसी प्रीमियम लाइव इवेंट को भी हेडलाइन करने की काबिलियत रखती है। इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि SmackDown New Year's Revolution को इससे बेहतर मेन इवेंट नहीं मिल सकता।

#)ट्रिपल थ्रेट मैच के जरिए WWE Royal Rumble 2024 के लिए फैटल-4-वे चैंपियनशिप मैच की नींव रखी जा सकती है

SmackDown New Year's Revolution में ट्रिपल थ्रेट मैच होगा, जिसके विजेता को Royal Rumble 2024 में रोमन रेंस के खिलाफ अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल टाइटल शॉट मिलने वाला है। एक तरफ ट्राइबल चीफ का टारगेट अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करने का होगा। वहीं रैंडी ऑर्टन, एजे स्टाइल्स और एलए नाइट भी चैंपियन बनने की फिराक में हैं।

चूंकि उन सभी का लक्ष्य चैंपियन बनने का है, इसलिए पूरी तरह संभव है कि उनका Royal Rumble 2024 में फैटल-4-वे मैच भी बुक किया जा सकता है। इस ट्रिपल थ्रेट मैच में किसी तरह रोमन रेंस इंटरफेरेंस देते हैं या फिर इसका अंत DQ से होता है तो ऐसा होने से Royal Rumble 2024 के लिए फैटल-4-वे चैंपियनशिप मैच की नींव रखी जा सकती है।

#)WWE सुपरस्टार्स रैंडी ऑर्टन, एजे स्टाइल्स और एलए नाइट को टाइटल शॉट पाने का फेयर चांस देने के लिए

एलए नाइट को Crown Jewel 2023 में रोमन रेंस ने द ब्लडलाइन मेंबर्स की मदद लेकर बेईमानी से हराया था, इसलिए मेगास्टार अपना बदला पूरा करना चाहते हैं। वहीं द उसोज़ द्वारा हुए हमले के कारण रैंडी ऑर्टन को 18 महीनों तक इन-रिंग एक्शन से दूर रहना पड़ा था। इसके अलावा द ब्लडलाइन मेंबर्स ने एजे स्टाइल्स को भी चोटिल किया था।

ऑर्टन, स्टाइल्स और नाइट, तीनों के पास रोमन रेंस और उनके साथियों से बदला लेने की कोई ना कोई वजह मौजूद है। इसलिए ट्रिपल थ्रेट मैच को बुक करना एक सही फैसला कहा जा सकता है क्योंकि अब तीनों सुपरस्टार्स के पास टाइटल शॉट पाने का फेयर चांस होगा।