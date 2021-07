3 कारण क्यों Money in the Bank 2021 में WWE चैंपियन बॉबी लैश्ले की हार होनी चाहिए और 3 कारण क्यों हार नहीं होनी चाहिए 

कोफी किंग्सटन (Kofi Kingston) काफी समय से WWE चैंपियनशिप पिक्चर में शामिल होने की कोशिश कर रहे थे और आखिरकार, उन्हें Money in the Bank 2021 पीपीवी में WWE चैंपियन बॉबी लैश्ले (Bobby Lashley) के खिलाफ मैच लड़ने का मौका मिलने जा रहा है। इससे पहले Hell in a Cell 2021 में भी कोफी किंग्सटन के पास WWE चैंपियनशिप मैच में जगह बनाने का मौका था।

ये भी पढ़ें:- WWE NXT रिजल्ट्स: मेन इवेंट में समोआ जो के ऊपर हुआ जानलेवा हमला, Raw सुपरस्टार की चौंकाने वाली वापसी

हालांकि, इस पीपीवी से पहले हुए नंबर 1 कंटेंडर मैच में ड्रू मैकइंटायर के खिलाफ हारने की वजह से कोफी इस मैच में जगह बनाने से चूक गए थे। अब जबकि, कोफी Money in the Bank पीपीवी में बॉबी लैश्ले के खिलाफ चैंपियनशिप मैच में जगह बना चुके हैं, उनके पास अपने करियर में दूसरी बार WWE चैंपियन बनने का मौका होगा। इस आर्टिकल में हम 3 ऐसे कारणों का जिक्र करने वाले हैं कि क्यों Money in the Bank 2021 में WWE चैंपियन बॉबी लैश्ले की हार होनी चाहिए और 3 कारण क्यों हार नहीं होनी चाहिए।

3- WWE चैंपियन बॉबी लैश्ले की हार होनी चाहिए: कोफी किंग्सटन को Raw का टॉप बेबीफेस बनाने के लिए

कोफी किंग्सटन और बॉबी लैश्ले

WrestleMania 35 में डेनियल ब्रायन को हराकर कोफी किंग्सटन नए WWE चैंपियन बनने में कामयाब रहे थे। इस मैच का बिल्ड-अप काफी शानदार रहा था इसलिए शोज ऑफ शोज में चैंपियन बनने के बाद कोफी नए मेन इवेंट स्टार बनकर उभरे थे। हालांकि, 6 महीने के शानदार टाइटल रन के बाद फॉक्स नेटवर्क पर SmackDown के प्रीमियर एपिसोड में ब्रॉक लैसनर, कोफी को बुरी तरह हराकर नए WWE चैंपियन बने थे।

ये भी पढ़ें:- WWE Rumor Roundup: ब्रॉक लैसनर के नए लुक ने मचाया बवाल, अगले ड्राफ्ट को लेकर बड़ा खुलासा हुआ

इस करारी हार के बाद कोफी को टैग टीम डिवीजन में सफलता जरूर मिली लेकिन वह कभी भी पहले जैसे स्तर पर नहीं पहुंच पाए। अगर Money in the Bank 2021 में कोफी, बॉबी लैश्ले को हराकर नए WWE चैंपियन बनते हैं तो वह खुद को Raw के बेबीफेस सुपरस्टार के रूप में स्थापित कर लेंगे।

कृपया Sportskeeda के WWE सेक्शन को बेहतर बनाने में मदद करें। अभी 30 सेकंड का सर्वे करें!

1 / 4 NEXT

Edited by Subham Pal