WWE Clash at the Castle: 3 धमाकेदार चीजें जो CM Punk इवेंट में कर सकते हैं

Things CM Punk Can Do Clash at the Castle: WWE का अगला प्रीमियम लाइव इवेंट 15 जून को स्कॉटलैंड में Clash at the Castle होगा। शानदार बिल्डअप इस इवेंट का मौजूदा समय में चल रहा है। सीएम पंक (CM Punk) एक सुपरस्टार हो सकते हैं जो इस शो में नज़र आ सकते हैं। भले ही वो अभी मेडिकली फिट नहीं है लेकिन इवेंट में वो बहुत कुछ कर सकते हैं।

Clash at the Castle के लिए WWE ने अभी तक एक ही मैच का ऐलान किया है। डेमियन प्रीस्ट अपनी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को ड्रू मैकइंटायर के खिलाफ डिफेंड करेंगे। अभी सभी को पता है कि मैकइंटायर और पंक की राइवलरी भी लंबे समय से चल रही है। ड्रू की नजरें गोल्ड पर होंगी लेकिन उनका काम पंक खराब कर सकते हैं। इस आर्टिकल में हम उन तीन चीजों पर नज़र डालेंगे जो Clash at the Castle में पंक कर सकते हैं।

#3 क्या WWE सुपरस्टार ड्रू मैकइंटायर को फिर चुकानी पड़ेगी बड़ी कीमत?

WWE में वापसी के बाद से सीएम पंक की राइवलरी ड्रू मैकइंटायर के साथ रही है। ड्रू को अभी तक टाइटल के लिए जितने भी मौके मिले, पंक ने इस सभी अवसरों को फेल कर दिया। उदाहरण के तौर पर WrestleMania 40 में ड्रू ने सैथ रॉलिंस को हराकर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप अपने नाम कर ली थी। लेकिन पंक के अटैक के बाद डेमियन प्रीस्ट ने उनके ऊपर Money in the Bank ब्रीफकेस कैश-इन कर दिया था।

हैरानी की बात नहीं होगी अगर Clash at the Castle में पंक आकर ड्रू के ऊपर हमला कर दें। उनकी वजह से मैकइंटायर के हाथ से एक और मौका निकल सकता है। आप सभी को पता है कि Clash at the Castle का आयोजन ड्रू की होम कंट्री में हो रहा है। वहां पर पंक अपने माइंडगेम्स से मैकइंटायर को नीचा दिखा सकते हैं।

#2 WWE Clash at the Castle के अंत में सीएम पंक आ सकते हैं

सीएम पंक की पॉपुलैरिटी पूरी दुनिया में है। वो अपने माइंडगेम्स के लिए जाने जाते हैं। खासकर मैकइंटायर के खिलाफ तो उन्होंने अभी तक बहुत ही अच्छी चालें चली हैं। Clash at the Castle में भी आकर पंक फैंस के सामने अपनी बात रख सकते हैं।

पंक मैच में शामिल होने की बजाए इवेंट के अंत में आकर ड्रू के ऊपर निशाना साध सकते हैं। अगर मैकइंटायर हारते हैं तो फिर पंक को उनके ऊपर पंच मारने का बड़ा मौका मिल जाएगा। अगर वो टाइटल जीत जाते हैं तो फिर सीएम फ्यूचर के लिए अपनी राइवलरी को आगे बढ़ा सकते हैं। वैसे देखा जाए तो ये कंपनी के लिए भी अच्छा रहेगा।

#1 WWE सुपरस्टार सीएम पंक अनजाने में ड्रू मैकइंटायर की मदद कर सकते हैं

डॉमिनिक मिस्टीरियो और लिव मॉर्गन इस समय चर्चा का विषय बने हैं। WWE King and Queen of the Ring और Raw में डॉमिनिक ने बैकी लिंच को जीताने की कोशिश की लेकिन दांव उल्टा पड़ गया। दोनों बार लिव ने जीत हासिल की। यहां तक की रेड ब्रांड में लिव ने मिस्टीरियो को किस भी कर दिया। दिलचस्प बात ये है कि पंक भी अनजाने में इस तरह मैकइंटायर की मदद कर सकते हैं।

हो सकता है कि वो मैच में आकर डेमियन प्रीस्ट की मदद करना चाहें लेकिन इसका फायदा ड्रू मैकइंटायर को मिल जाए और वो चैंपियन बन जाएं। इस तरह की चीजों से आगे जाकर दोनों की राइवलरी और भी तगड़ी हो जाएगी।