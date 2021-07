3 ड्रीम फ्यूड्स जो WWE फैंस देखना चाहते हैं लेकिन शायद कभी देखने को नहीं मिलेंगे 

WWE इतिहास में फैंस को कई ड्रीम मैच देखने को मिल चुके हैं। इनमें से कुछ ड्रीम मैच ऐसे भी थे जिनका बिल्ड-अप अगर सही तरह नहीं होता तो शायद ये मैच उतने बेहतरीन नहीं होते। WWE में फैंस की द रॉक vs हल्क होगन, कर्ट एंगल vs शॉन माइकल्स और द रॉक vs जॉन सीना का ड्रीम मैच देखने की इच्छा पूरी हो चुकी है।

हालांकि, WWE में कुछ ऐसे भी ड्रीम फ्यूड्स हैं जो फैंस देखना चाहते हैं लेकिन ये फ्यूड्स शायद फैंस को कभी नहीं देखने को मिलेंगे। इस आर्टिकल में हम ऐसे 3 ड्रीम फ्यूड्स का जिक्र करने वाले हैं जो कि फैंस WWE में देखना चाहते हैं लेकिन ये फ्यूड्स शायद WWE में कभी नहीं देखने को मिलेंगे।

3- WWE सुपरस्टार सैथ रॉलिंस vs सीएम पंक

यह काफी शर्म की बात है कि फैंस को WWE में कभी भी सीएम पंक और सैथ रॉलिंस के बीच वन-ऑन-वन फ्यूड देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि, सैथ रॉलिंस और सीएम पंक के बीच WWE में कई मैच देखने को मिले चुके हैं लेकिन अगर इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच फ्यूड होता तो यह फ्यूड काफी शानदार साबित हो सकता था। आपको बता दें, सैथ रॉलिंस की इन-रिंग स्किल्स के साथ-साथ माइक स्किल्स भी कमाल की है।

वहीं, पंक भी अपने करियर के दौरान साबित कर चुके हैं कि वह कितने बेहतरीन इन-रिंग परफॉर्मर हैं और पाइप बॉम्ब सैगमेंट के जरिए पंक ने साबित किया था कि क्यों उन्हें माइक पर काफी शानदार माना जाता है। हालांकि, पंक ने साल 2014 में WWE छोड़ दिया था लेकिन अभी भी उनकी कंपनी में वापसी की संभावना है। आपको बता दें, पंक ने StarCast को दिए इंटरव्यू में खुलासा किया था कि अगर विंस मैकमैहन और ट्रिपल एच उनसे संपर्क करते हैं तो वह कंपनी में वापसी करने के बारे में जरूर सोचेंगे।

