3 WWE दिग्गज जो Clash at the Castle 2024 में एंट्री कर फैंस को बड़ा तोहफा दे सकते हैं

WWE Legends Return Clash at the Castle: WWE Clash at the Castle 2024 के आयोजन में अब ज्यादा समय नही बचा है। 15 जून को स्कॉटलैंड से इस शो का प्रसारण होगा। कुछ बड़े मैचों का ऐलान कंपनी द्वारा कर दिया गया है। WWE ने इस इवेंट को शानदार बनाने के लिए बड़ा प्लान तैयार किया होगा। फैंस को कुछ ना कुछ बड़े सरप्राइज जरूर मिलेंगे।

इस प्रीमियम लाइव इवेंट में कुछ बड़े सुपरस्टार्स की वापसी देखने को मिल सकती है। ये स्टार्स वापसी कर फैंस को बड़ा सरप्राइज दे सकते हैं। इस आर्टिकल में हम उन 3 बड़े सुपरस्टार्स की बात करेंगे जो शो में एंट्री कर फैंस को चौंका सकते हैं।

#3 क्या पूर्व WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन सैथ रॉलिंस वापसी कर रीमैच की मांग करेंगे?

WrestleMania XL में ड्रू मैकइंटायर के खिलाफ हारने के बाद से रॉलिंस रिंग में नज़र नहीं आए हैं। अब उनकी वापसी संभव लग रही है। Clash at the Castle में डेमियन प्रीस्ट अपनी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को ड्रू के खिलाफ डिफेंड करेंगे।

Clash at the Castle में सैथ रॉलिंस की वापसी हो सकती है। प्रीस्ट और ड्रू के बीच होने वाले मैच में वो आ सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि वो शो में आकर रीमैच की मांग कर सकते हैं। ऐसा हुआ तो फिर अगले महीने जुलाई में होने वाले Money in the Bank इवेंट में फैंस को बड़ा मैच देखने को मिल सकता है। कंपनी को उनके आने से बहुत फायदा होगा।

#2 WWE दिग्गज रैंडी ऑर्टन भी कर सकते हैं धमाकेदार एंट्री

पिछले महीने WWE King and Queen of the Ring में गुंथर के खिलाफ हार के बाद से रैंडी ऑर्टन गायब हो गए हैं। वो अभी तक रिंग में नज़र नहींं आए हैं और इसके बारे में किसी को ज्यादा जानकारी नहीं है। SmackDown में इस समय ब्लडलाइन की राइवलरी केविन ओवेंस के साथ चल रही है। केविन का साथ स्ट्रीट प्रॉफ़िट्स दे रहे हैं। इससे पहले ब्लडलाइन के खिलाफ केविन और रैंडी ने साथ में काम किया था।

WWE SmackDown में पिछले हफ्ते ब्लडलाइन का मुकाबला केविन ओवेंस और स्ट्रीट प्रॉफ़िट्स के साथ हुआ था। DQ के जरिए केविन और उनके साथियों की जीत हुई थी। अब ये मुकाबला Clash at the Castle में भी हो सकता है। ब्लू ब्रांड के आगामी एपिसोड में इसका ऑफिशियल ऐलान किया जा सकता है। अगर ये मुकाबला हुआ तो फिर इसमें ऑर्टन वापसी कर केविन और स्ट्रीट प्रॉफ़िट्स की मदद कर सकते हैं।

#1 क्या WWE सुपरस्टार सीएम पंक आकर ड्रू मैकइंटायर का काम खराब करेंगे?

Clash at the Castle में सीएम पंक की वापसी के चांस ज्यादा लग रहे हैं। पंक की राइवलरी अभी तक ड्रू के साथ रही है। पंक की इंजरी के चलते अभी तक दोनों के बीच मैच नहीं हो पाया है लेकिन आगे जरूर होगा। सीएम पिछले कुछ समय से WWE रिंग में नज़र नहीं आए हैं। आप सभी को पता है कि पंक की वजह से अभी तक ड्रू ने काफी नुकसान झेला है।

पंक Clash at the Castle में होने वाले वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच में वापसी कर बवाल मचा सकते हैं। वो प्रीस्ट और ड्रू के बीच होने वाले मैच में दखलअंदाजी कर सकते हैं। उनकी वजह से मैकइंटायर एक बार फिर टाइटल जीतने में नाकाम हो सकते हैं। पंक अगर आएंगे तो ये फैंस के लिए बड़ा सरप्राइज होगा।