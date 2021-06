3 WWE सुपरस्टार्स जिन्हें Hell in a Cell पीपीवी में जीत मिलनी चाहिए थी

कल तक दुनिया भर में प्रो रेसलिंग फैंस WWE हैल इन ए सैल (Hell in a Cell) 2021 का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन अब ये इवेंट भी बीती बात हो चला है। अब मनी इन द बैंक (Money in the Bank) पीपीवी के लिए स्टोरीलाइंस की शुरुआत होगी, लेकिन उससे पहले सभी को लाइव क्राउड की वापसी का भी बेसब्री से इंतज़ार है।

Hell in a Cell के मेन शो में कुल 6 मुकाबले हुए, किसी को जीत मिली तो किसी को हार। किसी सुपरस्टार ने अपने टाइटल को डिफेंड किया तो किसी की स्टोरीलाइन ने अंतिम रूप लिया। वहीं कुछ स्टोरीलाइंस के इस पीपीवी के बाद भी जारी रहने के संकेत मिले हैं।

शो में ऐसे कई मैच रहे, जिनमें हारने वाले सुपरस्टार्स को जीत की ज्यादा जरूरत थी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस आर्टिकल में हम उन 3 WWE सुपरस्टार्स के बारे में आपको बताएंगे, जिन्हें हार के बजाय जीत मिलनी चाहिए थी।

WWE सुपरस्टार सिजेरो

सिजेरो vs सैथ रॉलिंस

इसी साल फरवरी में बेबीफेस टर्न लेने के बाद सिजेरो की दुश्मनी सैथ रॉलिंस से शुरू हुई थी। WrestleMania 37 में दोनों की भिड़ंत हुई, जिसमें स्विस सुपरस्टार विजयी रहे। उसके बाद उन्हें मेन इवेंट सीन में भी जगह मिली, जिसके चलते उन्हें WrestleMania Backlash में रोमन रेंस के खिलाफ WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच मिला।

इस यूनिवर्सल चैंपियनशिप स्टोरीलाइन के दौरान भी सैथ रॉलिंस निरंतर सिजेरो के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे थे। दोनों अभी भी एक-दूसरे के बड़े दुश्मन बने हुए हैं और Hell in a Cell पीपीवी में रॉलिंस को सिजेरो पर जीत मिली है। WWE को पिछले 4 महीनों से चली आ रही इस स्टोरीलाइन को Hell in a Cell पीपीवी में अंतिम रूप दे देना चाहिए था।

किसी स्टोरीलाइन को उम्मीद से अधिक लंबा खींचने से फैंस ऊबने लगते हैं। साथ ही अब ये भी उम्मीद की जाने लगी है कि सिजेरो vs रॉलिंस फ्यूड अब शायद Summerslam तक जारी रहे। अगर सिजेरो को पुश देना WWE की प्राथमिकता है तो कंपनी को उन्हें नए अपोनेंट्स देने की कोशिश करनी चाहिए।

