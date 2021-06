3 बड़े WWE सुपरस्टार्स जिन्हें Hell in a Cell पीपीवी में जीत जरूर मिलनी चाहिए

WWE हैल इन ए सैल (Hell in a Cell) 2021 पीपीवी एक-एक दिन कर पास आता जा रहा है, जिसके धमाकेदार मुकाबलों के लिए लोगों की उत्सुकता भी बढ़ती जा रही है। शो के मैच कार्ड में अभी तक 5 मुकाबलों को जगह मिली है, जिनमें कंपनी के कई बड़े टाइटल्स दांव पर लगे होंगे।

रोमन रेंस (Roman Reigns), बॉबी लैश्ले (Bobby Lashley), रिया रिप्ली (Rhea Ripley) और बियांका ब्लेयर (Bianca Belair) अपनी-अपनी चैंपियनशिप बेल्ट्स को डिफेंड करते हुए नजर आएंगे। वहीं एलेक्सा ब्लिस (Alexa Bliss) और शायना बैज़लर (Shayna Baszler) के मैच में भी जबरदस्त एक्शन के देखे जाने की उम्मीद होगी।

अगले महीने मनी इन द बैंक (Money in the Bank) पीपीवी की दृष्टि से शो में अधिकतर मैचों को उस हिसाब से बुक किया जाएगा जिससे स्टोरीलाइंस जारी रह सकें, वहीं कुछ अंतिम रूप भी ले सकती हैं। इन्हीं स्टोरीलाइंस के हिसाब से कुछ सुपरस्टार्स को मजबूत दिखाना भी जरूरी है। इसलिए आइए जानते हैं उन 3 बड़े सुपरस्टार्स के बारे में जिन्हें WWE Hell in a Cell 2021 में जीत जरूर मिलनी चाहिए।

WWE चैंपियन बॉबी लैश्ले

ड्रू मैकइंटायर vs बॉबी लैश्ले

Hell in a Cell 2021 लगातार तीसरा पीपीवी होगा जब बॉबी लैश्ले को ड्रू मैकइंटायर के खिलाफ अपने टाइटल को डिफेंड करना होगा। इससे पहले वो WrestleMania 37 और WrestleMania Backlash में भी अपने टाइटल को डिफेंड कर चुके हैं, जिसमें ब्रॉन स्ट्रोमैन भी शामिल रहे।

उनके अगले मुकाबले को 'लास्ट चांस हैल इन ए सैल मैच' के रूप में हाइप किया गया है। लास्ट चांस इसलिए क्योंकि अगर मैकइंटायर को हार मिली तो लैश्ले के चैंपियन रहते उन्हें कोई टाइटल शॉट नहीं मिल पाएगा।

स्कॉटिश सुपरस्टार लंबे समय से इस स्टोरीलाइन का हिस्सा बने रहे हैं, इसलिए जाहिर तौर पर उन्हें एक ब्रेक की जरूरत है, जो अगले मैच में उनकी हार से ही संभव है। वहीं Raw के हालिया एपिसोड में मैकइंटायर के हाथों मौजूदा WWE चैंपियन के पिन होने से भी लैश्ले की Hell in a Cell 2021 में जीत तय हो चली है।

