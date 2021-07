4 बड़ी गलतियां जो WWE को Money in the Bank पीपीवी में बिल्कुल नहीं करनी चाहिए

WWE मनी इन द बैंक (Money in the Bank) 2021 पीपीवी की तैयारियां अब पूरी हो चुकी हैं, जिसके मैच कार्ड में कुल 6 मुकाबलों को जगह मिली है। वहीं प्री शो में रे और डॉमिनिक मिस्टीरियो, द उसोज़ (The Usos) के खिलाफ स्मैकडाउन (SmackDown) टैग टीम टाइटल्स को डिफेंड करने की कोशिश करेंगे।

कार्ड में MITB लैडर मैचों के अलावा 4 अन्य चैंपियनशिप मैचों को भी जगह मिली है। जिनमें रोमन रेंस (Roman Reigns), बॉबी लैश्ले (Bobby Lashley), रिया रिप्ली (Rhea Ripley) और एजे स्टाइल्स-ओमोस क्रमशः यूनिवर्सल टाइटल, WWE चैंपियनशिप, Raw विमेंस टाइटल और Raw टैग टीम चैंपियनशिप बेल्ट्स को डिफेंड करने का प्रयास करेंगे।

ये भी पढ़ें: 7 WWE सुपरस्टार्स जिनके इस साल MITB मैच जीतने की संभावना बहुत कम है

Money in the Bank 2021 लाइव क्राउड के वापस आने के बाद पहला पीपीवी है, जिसे WWE सभी के लिए जरूर यादगार बनाना चाहेगी। इसलिए इस आर्टिकल में हम ऐसी 4 बड़ी गलतियों के बारे में आपको बताएंगे, जो WWE को Money in the Bank पीपीवी में बिल्कुल नहीं करनी चाहिए।

ये भी पढ़ें: 5 चौंकाने वाली चीजें जो Money in the Bank 2021 में हो सकती हैं

WWE चैंपियन बॉबी लैश्ले और कोफी किंग्सटन की स्टोरीलाइन का जारी रहना

कोफी किंग्सटन vs बॉबी लैश्ले

ड्रू मैकइंटायर के WWE चैंपियनशिप स्टोरीलाइन से बाहर होने के बाद कोफी किंग्सटन के रूप में बॉबी लैश्ले को नया चैलेंजर मिला है। अब Money in the Bank पीपीवी में लैश्ले को द न्यू डे के मेंबर के खिलाफ अपनी चैंपियनशिप बेल्ट का बचाव करना होगा। लेकिन अब सवाल खड़ा होता है कि क्या Money in the Bank के बाद भी लैश्ले vs कोफी फ्यूड जारी रहनी चाहिए।

लाइव क्राउड के रिटर्न के बाद WWE में कई दिग्गज सुपरस्टार्स की वापसी तय है। वहीं Fightful Select की एक हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि अगले हफ्ते Raw में वापसी कर गोल्डबर्ग Summerslam में लैश्ले के खिलाफ मैच की नींव रख सकते हैं। वहीं इन दिनों ब्रॉक लैसनर की वापसी के भी संकेत मिलते रहे हैं।

ये भी पढ़ें: 5 बड़ी वापसी जो Money in the Bank 2021 में देखने को मिल सकती हैं

जाहिर तौर पर WWE ने लैश्ले के लिए बड़े प्लान तैयार किए हुए हैं, इसलिए Money in the Bank के बाद भी कोफी vs लैश्ले स्टोरीलाइन का जारी रहना कंपनी के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है।

कृपया Sportskeeda के WWE सेक्शन को बेहतर बनाने में मदद करें। अभी 30 सेकंड का सर्वे करें!

1 / 4 NEXT

Edited by Neeraj sharma