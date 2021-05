4 मौजूदा WWE सुपरस्टार्स जिन्होंने आज तक Hell in a Cell मैच नहीं लड़ा है

WWE में हैल इन ए सैल (Hell in a Cell) मैचों का इतिहास बहुत पुराना रहा है। पहला Hell in a Cell मैच 1997 में हुआ, लेकिन इसे पीपीवी का दर्जा साल 2009 में मिला। तभी से हर साल इस पीपीवी का आयोजन होता आया है, जिसमें Hell in a Cell मैच बड़े आकर्षण का केंद्र बनते हैं।

सैल के अंदर सुपरस्टार्स के बीच हार्डकोर रेसलिंग की सभी सीमाएं पार की जाती हैं, जिसमें चोट लगने की संभावना भी बनी रहती है। द अंडरटेकर (The Undertaker), शॉन माइकल्स (Shawn Michaels) और ट्रिपल एच (Triple H) जैसे कई दिग्गज सुपरस्टार्स कई बार सैल के अंदर परफॉर्म कर चुके हैं।

ये भी पढ़ें: 4 मौजूदा WWE सुपरस्टार्स जिन्हें AEW में जबरदस्त सफलता मिल सकती है

कुछ ऐसे बड़े नाम भी रहे हैं जिन्हें आज तक सैल के अंदर परफॉर्म करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए इस आर्टिकल में हम उन 4 मौजूदा WWE सुपरस्टार्स से आपको अवगत कराएंगे जिन्होंने आज तक Hell in a Cell मैच नहीं लड़ा है।

ये भी पढ़ें: 4 बड़े WWE सुपरस्टार्स जिनका ब्रॉक लैसनर के साथ मैच दोबारा जरूर होना चाहिए था

WWE चैंपियन बॉबी लैश्ले

WWE चैंपियन बॉबी लैश्ले

बॉबी लैश्ले ने अपना WWE डेब्यू साल 2005 में किया था और 2008 तक कंपनी से जुड़े रहने के दौरान उन्होंने कई बार WWE चैंपियंस को चैलेंज किया। कंपनी छोड़ने के बाद उन्होंने अन्य प्रो रेसलिंग प्रोमोशंस में काम किया और अपना मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स डेब्यू भी किया। करीब 10 साल बाद उनकी WWE में वापसी हुई और इसी दौरान उन्हें अपने करियर में पहली बार वर्ल्ड चैंपियन बनने का गौरव हासिल हुआ।

अपने करियर में बुकर टी, रॉब वैन डैम और बिग शो जैसे दिग्गज सुपरस्टार्स के खिलाफ मैच लड़ चुके हैं, लेकिन आज तक उन्हें कभी सैल के अंदर मैच नहीं लड़ा है। अब Hell in a Cell 2021 पीपीवी के लिए उनके मैच का ऐलान हो चुका है, जिसमें उनके चैलेंजर ड्रू मैकइंटायर या कोफी किंग्सटन होंगे। इस मैच में भी अभी तक Hell in a Cell मैच की शर्त को जोड़े जाने के संकेत नहीं मिले हैं।

ये भी पढ़ें: 4 मौजूदा WWE सुपरस्टार्स जो शायद कभी बेबीफेस रेसलर नहीं बन पाएंगे

कृपया Sportskeeda के WWE सेक्शन को बेहतर बनाने में मदद करें। अभी 30 सेकंड का सर्वे करें!

1 / 4 NEXT