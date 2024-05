4 पूर्व WWE चैंपियन जो चोटिल होने के कारण अभी एक्शन से दूर हैं

Former WWE Champion Who Are Injured Now: WWE सुपरस्टार्स अपने फैंस को एंटरटेन करने के लिए काफी ज्यादा जोखिम उठाते हैं। इसी बीच कई बार वो चोटिल हो जाते हैं और फिर उन्हें मजबूरन एक्शन से दूर होना पड़ता है। मौजूदा समय में भी कुछ बड़े सुपरस्टार्स चोटिल हैं। इस आर्टिकल में हम 4 पूर्व WWE चैंपियन के बारे में बात करेंगे, जो चोटिल होने के कारण मौजूदा समय में एक्शन से दूर हैं।

4- पूर्व WWE चैंपियन बॉबी लैश्ले हाल ही में चोटिल हुए हैं

Expand Tweet

Trending

बॉबी लैश्ले WWE के सबसे ताकतवर सुपरस्टार्स में से एक हैं। फैंस उन्हें बहुत पसंद करते हैं लेकिन अभी वो चोटिल होने के कारण एक्शन से दूर हैं। पूर्व WWE चैंपियन को कंपनी द्वारा King and Queen of the Ring टूर्नामेंट में शामिल किया था। बाद में WWE ने ऐलान किया कि बॉबी चोटिल हैं।

उनकी जगह एंजेलो डॉकिंस ने टूर्नामेंट में हिस्सा लिया और वो पहले ही राउंड में बाहर हो गए। बॉबी लैश्ले का बड़े टूर्नामेंट से बाहर होना कई लोगों को समझ नहीं आया। अभी लैश्ले की वापसी को लेकर WWE ने कोई अपडेट प्रदान नहीं किया है लेकिन उम्मीद है कि वो आकर दोबारा बवाल मचाएंगे।

3- पूर्व WWE चैंपियन बिग ई गंभीर रूप से चोटिल होने के कारण एक्शन से दूर हैं

बिग ई ने न्यू डे से अलग होने के बाद अपने सिंगल्स रन की शुरुआत की। वो Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट जीतने में सफल हुए और फिर वो WWE चैंपियन भी बन गए। टाइटल हारने के कुछ महीनों बाद वो दोबारा न्यू डे के साथ आ गए। 11 मार्च 2022 को एक टैग टीम मैच के दौरान बिग ई चोटिल हो गए।

मुकाबले में रिज हॉलैंड ने बिग ई पर बेली टू बेली सुपलेक्स लगाया। पूर्व WWE चैंपियन सिर के बल गिरे और चोटिल हो गए। इसके बाद बिग ई इन-रिंग एक्शन से पूरी तरह दूर हो गए। उन्होंने अपनी गर्दन की सर्जरी जरूर करा ली थी लेकिन अभी तक वो लड़ने के लिए क्लियर नहीं हुए हैं। उनकी रिंग में वापसी को लेकर भी कोई अपडेट नहीं है।

2- पूर्व WWE चैंपियन सैथ रॉलिंस WrestleMania XL के बाद से ब्रेक पर हैं

सैथ रॉलिंस को जिंदर महल के खिलाफ जनवरी में हुए वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल मैच के दौरान चोट लगी थी। इसके बावजूद उन्होंने मुकाबले को खत्म किया और वो चोट से ठीक होने के लिए ब्रेक पर चले गए। सैथ आखिर WrestleMania XL में लड़ने के लिए क्लियर हो गए और उन्होंने शो में दो मैच लड़े।

सैथ रॉलिंस इसके बाद से नज़र नहीं आए हैं और वो चोटिल होने के कारण एक्शन से दूर हैं। आपको बता दें कि वो घुटने में आई चोट के लिए सर्जरी करा चुके हैं और अब उन्हें आराम की जरूरत है। कुछ समय बाद सैथ पूरी तरह से रिकवर होकर दोबारा वापसी कर सकते हैं।

1- WWE दिग्गज सीएम पंक को Royal Rumble 2024 में लगी थी चोट

सीएम पंक ने पिछले साल Survivor Series प्रीमियम लाइव इवेंट के अंत में वापसी करके फैंस को चौंका दिया था। बेस्ट इन द वर्ल्ड इसके बाद कुछ प्रोमो सैगमेंट्स का हिस्सा बने और 2024 के Royal Rumble मैच द्वारा उन्होंने सालों बाद टीवी पर कोई मैच लड़ा। इस मुकाबले में पंक का प्रदर्शन बेहतरीन रहा।

वो अंत तक बने रहे और कोडी रोड्स ने उन्हें एलिमिनेट करके जीत दर्ज की। मुकाबले के दौरान पंक को ड्रू मैकइंटायर के फ्यूचर शॉक डीडीटी पर गलत लैंडिंग होने के कारण चोट आई थी। ट्राइसेप में लगी इस चोट के चलते बेस्ट इन द वर्ल्ड एक्शन से दूर हैं। वो समय-समय पर अपनी अपीयरेंस देते आए हैं लेकिन फैंस अब उन्हें जल्द ही रिंग में देखना चाहेंगे।