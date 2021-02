4 मौके जब WWE में द ग्रेट खली को देख फैंस अपनी हंसी नहीं रोक पाए

द ग्रेट खली (The Great Khali) के प्रो रेसलिंग करियर की शुरुआत साल 2000 में हुई। अपने लंबे करियर में वो APW, NJPW और WWE समेत कई अन्य प्रो रेसलिंग प्रोमोशन में भी काम कर चुके हैं। खली ने WWE डेब्यू साल 2006 में किया और आते ही उन्हें अंडरटेकर (Undertaker) के खिलाफ फ्यूड का हिस्सा बनाया गया।

कंपनी में आते ही द डेड मैन के खिलाफ स्टोरीलाइन मिलना ही खली के लिए बड़ी उपलब्धि रही। उस फ्यूड से ही तय हो चला था कि WWE के पास भारतीय सुपरस्टार के लिए बड़े प्लान मौजूद हैं। इसी का नतीजा था कि वो वर्ल्ड चैंपियन भी बने।

ये भी पढ़ें: 5 भारतीय प्रो रेसलर्स जो WWE में जगह बनाने में सफल रहे

लेकिन जैसे-जैसे समय बीता वैसे-वैसे द ग्रेट खली खली एक सीरियस सुपरस्टार से कॉमेडी करने वाले रेसलर बन गए। वो WWE के कई सैगमेंट्स में हंसी का पात्र बने। इसलिए आइए जानते हैं द ग्रेट खली के WWE में सबसे हास्यास्पद लम्हों के बारे में।

ये भी पढ़ें: 5 रियल लाइफ कपल्स जो WWE में चैंपियन रह चुके हैं

द ग्रेट खली ने अनोखे अंदाज में द रॉक को दी जन्मदिन की बधाई

द रॉक का बर्थडे सैगमेंट

साल 2011 में फरवरी के महीने में द रॉक को WWE Wrestlemania 27 का होस्ट बनाने की घोषणा की गई थी। उस समय Raw के एक एपिसोड में उनकी वापसी हुई और प्रोमो के दौरान जॉन सीना के खिलाफ उनकी स्टोरीलाइन की शुरुआत हुई।

Wrestlemania के मेन इवेंट में रॉक ने द मिज़ को सीना के खिलाफ जीत दिलाने में मदद की। उसके बाद रॉक अपने 39वें जन्मदिवस पर हुए Raw एपिसोड में द रॉक एक बार फिर नजर आए, शो में बैकस्टेज सुपरस्टार्स अलग-अलग किरदार में नजर आकर दिग्गज सुपरस्टार को जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे थे।

ये भी पढ़ें: ट्विटर पर इन गिनी चुनी भारतीय हस्तियों को फॉलो करते हैं पॉल हेमन

Advertisement

इसी बीच द ग्रेट खली ने एक परी का कॉस्ट्यूम पहनकर एंट्री ली। खली को इस सैगमेंट में "You Can't Handle The Truth' बोला था, लेकिन खली ने ट्रुथ को टूथ बोला। उनकी इस लाइन को आज भी फैंस एक मीम के तौर पर इस्तेमाल करते हैं।

WWE और रेसलिंग से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ-साथ अपडेट्स, लाइव रिजल्ट्स को हमारे Facebook page पर पाएं।