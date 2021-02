4 सुपरस्टार्स जो अगले हफ्ते Raw में बॉबी लैश्ले vs द मिज के WWE चैंपियनशिप मैच में दखल दे सकते हैं 

Eliimination Chamber 2021 में द मिज (The Miz) के WWE चैंपियन बनने के बाद से ही Raw में नया रोमांच आ गया है। आपको बता दें, मिज, बॉबी लैश्ले की ही मदद से चैंपियन बने थे इसलिए इस हफ्ते रेड ब्रांड में बॉबी लैश्ले ने चैंपियनशिप मैच की मांग कर दी। हालांकि, ब्रॉन स्ट्रोमैन (Braun Strowman) भी खुद को WWE चैंपियनशिप मैच में शामिल करने की मांग करने लगे।

इसके बाद शो के मेन इवेंट में ब्रॉन स्ट्रोमैन vs बॉबी लैश्ले का मैच देखने को मिला और अगर स्ट्रोमैन यह मैच जीत जाते तो वह अगले हफ्ते WWE Raw में होने जा रहे WWE चैंपियनशिप मैच में जगह बना लेते। हालांकि, स्ट्रोमैन यह मैच हार गए और अब अगले हफ्ते के शो के दौरान बॉबी लैश्ले vs द मिज का मैच देखने को मिलने वाला है। इस आर्टिकल में हम ऐसे 4 सुपरस्टार्स का जिक्र करने वाले हैं जो द मिज vs बॉबी लैश्ले के मैच में दखल दे सकते हैं।

4- WWE सुपरस्टार जॉन मॉरिसन

मिज & मॉरिसन

वर्तमान चैंपियन द मिज यह बात जानते हैं कि बॉबी लैश्ले जैसे खतरनाक सुपरस्टार के खिलाफ उन्हें अपना टाइटल बचाने में काफी मुश्किलें आ सकती है। यही कारण है कि द मिज ने अब तक यह प्लान जरूर बना लिया होगा कि लैश्ले के खिलाफ मैच में उन्हें अपना टाइटल किस प्रकार डिफेंड करना है।

इस बात की संभावना काफी ज्यादा है कि मिज अपना टाइटल बचाने के लिए मॉरिसन की मदद ले सकते हैं। संभव है कि मैच के दौरान मॉरिसन दखल देकर बॉबी लैश्ले का ध्यान भटकाने की पूरी कोशिश करेंगे। हालांकि, यह देखना रोचक होगा कि ये दोनों सुपरस्टार्स मिलकर बॉबी लैश्ले जैसे ताकतवर सुपरस्टार को मैच जीतकर नया चैंपियन बनने से रोक पाते हैं या नहीं।

