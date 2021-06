4 WWE सुपरस्टार्स जिन्हें Money in the Bank लैडर मैच जीतना चाहिए

WWE का अगला पीपीवी मनी इन द बैंक (Money in the Bank) रहने वाला है। इस इवेंट को WWE जरूर खास बनाना चाहेगा क्योंकि फैंस की लंबे समय के बाद वापसी होगी। सालों से Money in the Bank का आयोजन किया जा रहा है और कई सारे इवेंट्स को हमेशा ही प्रशंसकों द्वारा याद रखा जाएगा।

इस पीपीवी में Money in the Bank लैडर मैचों का आयोजन किया जाता है। विजेता को एक ब्रीफकेस मिलता है जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट रहता है। उसके अनुसार सुपरस्टार कभी भी वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए मैच पा सकते हैं। WWE इतिहास में कई सारे सुपरस्टार्स ने अपने कॉन्ट्रैक्ट को सफलतापूर्वक कैश-इन किया है।

Cesaro and Liv Morgan should win Money in the Bank this year.#HIAC pic.twitter.com/qNJ1h7J1xK — Pro Wrestling Finesse (@ProWFinesse) June 21, 2021

इस वजह से उन्हें WWE के अंदर टॉप स्टार बनने में मदद मिली है। 2021 में भी Money in the Bank लैडर मैचों का आयोजन किया जाएगा। कई ऐसे मौजूदा सुपरस्टार्स हैं जिन्हें इस मैच में जीत मिल सकती है। खैर, इस आर्टिकल में हम 4 सुपरस्टार्स के बारे बात करेंगे जिन्हें Money in the Bank लैडर मैच में जीत मिलनी चाहिए।

4- WWE सुपरस्टार सिजेरो Money in the Bank जीत जाएं

Cesaro For Money In The Bank 2016! pic.twitter.com/bpulRoZ09J — IWNerd.com - WWE Predictions! (@InnerN3rd) June 3, 2016

मिस्टर Money in the Bank बनने के लिए सिजेरो एक जबरदस्त विकल्प रहेंगे। उनके पास काफी अनुभव है और पिछले कुछ महीनों में उन्होंने साबित किया है कि वो वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने लायक सुपरस्टार माने जाते हैं। उन्होंने रोमन रेंस, डेनियल ब्रायन और सैथ रॉलिंस जैसे बड़े सुपरस्टार्स के खिलाफ मैच में प्रभावित किया है।

हाल ही में उनकी सैथ रॉलिंस के साथ दुश्मनी का अंत हो गया है। WWE अब उन्हें अगले इवेंट में Money in the Bank लैडर मैच का हिस्सा बना सकता है। इस मैच में वो जीत दर्ज करने के प्रबल दावेदार रहेंगे। सिजेरो ने काफी सालों तक WWE में काम किया है और अब उन्हें इंतजार का फल मिलना चाहिए।

