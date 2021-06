Roman Reigns के WWE में 5 बेहतरीन मैच, जिन्हें बहुत खराब रिस्पांस मिला

WWE यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस (Roman Reigns) प्रो रेसलिंग में उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं, जहां पहुंचना हर प्रो रेसलर का सपना होता है। एक समय था जब रेंस कंपनी के सबसे बड़े बेबीफेस सुपरस्टार हुआ करते थे, लेकिन क्राउड उस कैरेक्टर में लगातार उन्हें बू कर रहा था।

आखिरकार समरस्लैम (Summerslam) 2020 में उन्होंने हील किरदार में वापसी की। इस हील कैरेक्टर ने उनके करियर को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। ट्राइबल चीफ एक बेहतरीन इन रिंग परफॉरमर हैं और एक समय पर उन्हें इतना बू किया जा रहा था कि उनके अच्छे मैचों को भी बहुत खराब रिस्पांस मिल रहा था।

ये भी पढ़ें: 6 बड़े सुपरस्टार्स जिन्हें WWE छोड़ने के बाद ज्यादा सफलता मिली

अभी तक रेंस अपने WWE करियर में काफी संख्या में यादगार मुकाबलों का हिस्सा रहे हैं और इस आर्टिकल में हम उन्हीं में से रेंस के कुछ अच्छे मैचों के बारे में आपको बताएंगे, जिन्हें अच्छे के बजाय बहुत खराब रिस्पांस मिला था।

ये भी पढ़ें: 5 बड़े सुपरस्टार्स जो WWE में कभी वापस नहीं आएंगे

रोमन रेंस vs सिजेरो - WWE Raw, 16 नवंबर 2015

रोमन रेंस और सिजेरो कई बार WWE में आमने-सामने आ चुके हैं और उनकी पिछली भिड़ंत WrestleMania Backlash में हुई, जहां स्विस सुपरस्टार को हार झेलनी पड़ी थी। दोनों के बीच सबसे बेहतरीन मुकाबलों में से एक साल 2015 में आया, जब रेंस को खराब प्रतिक्रियाएं मिलनी शुरू हुई थीं।

सैथ रॉलिंस को चोट के कारण WWE चैंपियनशिप बेल्ट छोड़नी पड़ी थी, जिसके बाद 16 सुपरस्टार्स के बीच टूर्नामेंट की शुरुआत हुई, जिसका विजेता नया चैंपियन बनने वाला था। अपने-अपने प्रतिद्वंदियों को हराकर रेंस और सिजेरो क्वार्टरफाइनल में पहुंचे।

ये भी पढ़ें: 5 बड़े सुपरस्टार्स जो WWE में चैंपियन बनने के हकदार नहीं थे

इस क्वार्टरफाइनल मैच में स्विस सुपरस्टार और रेंस के बीच चले मुकाबले में 18 मिनट तक जबरदस्त एक्शन देखा गया। इसी मैच में एक ऐसा लम्हा भी आया जब सिजेरो ने रेंस के स्पीयर को यूरोपीयन अपरकट से काउंटर कर उन्हें झकझोर दिया था। तगड़े एक्शन के बीच फैंस भी 'This is Awesome! This is Awesome! चैंट करने लगे थे।

कृपया Sportskeeda के WWE सेक्शन को बेहतर बनाने में मदद करें। अभी 30 सेकंड का सर्वे करें!

1 / 5 NEXT

Edited by Neeraj sharma