WWE Hell in a Cell पीपीवी में द अंडरटेकर के 5 सबसे यादगार पल

WWE हैल इन ए सैल (Hell in a Cell) पीपीवी का 13वां संस्करण एक-एक दिन कर पास आता जा रहा है, जिसके लिए अभी तक 3 बड़े मुकाबलों की पुष्टि की जा चुकी है। मैच कार्ड में अभी तक रॉ (Raw) विमेंस चैंपियनशिप, स्मैकडाउन (SmackDown) विमेंस चैंपियनशिप और WWE चैंपियनशिप मैच को जगह मिली है।

इनमें से केवल बॉबी लैश्ले (Bobby Lashley) vs ड्रू मैकइंटायर (Drew Mcintyre) के बीच WWE चैंपियनशिप में Hell in a Cell मैच की शर्त को जोड़ा गया है। उम्मीद होगी कि आज तक सैल के अंदर हुए अधिकांश मुकाबलों की तरह लैश्ले vs मैकइंटायर फाइट भी आइकॉनिक साबित होगी।

ये भी पढ़ें: 4 कारणों से WWE Hell in a Cell 2021 में ड्रू मैकइंटायर की हार होनी चाहिए

WWE में Hell in a Cell मैचों की शुरुआत साल 1997 में द अंडरटेकर (The Undertaker) vs शॉन माइकल्स (Shawn Michaels) मैच से हुई, उसके बाद भी सैल के अंदर कई यादगार मैच लड़े जा चुके हैं। इसलिए इस आर्टिकल में आइए जानते हैं Hell in a Cell मैचों के सबसे आइकॉनिक मोमेंट्स के बारे में।

ये भी पढ़ें: 4 बड़े WWE सुपरस्टार्स जिन्हें रोमन रेंस ने Hell in a Cell पीपीवी में हराया हुआ है

सैल के ऊपर से गिरे रिकिशी - WWE Armageddon 2000

WWE Aarmageddon 2000 पीपीवी में वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल के लिए 6 सुपरस्टार्स के बीच Hell in a Cell मैच लड़ा गया था। कर्ट एंगल को रिकिशी, स्टीव ऑस्टिन, द रॉक, द अंडरटेकर और ट्रिपल एच के खिलाफ अपनी चैंपियनशिप बेल्ट का बचाव करना था, जिसमें वो सफल भी रहे।

“I’ll make you famous”



An iconic match. An iconic moment.



Undertaker throws @TheREALRIKISHI off the top of the cell 💀#HIAC



📽 @WWENetwork pic.twitter.com/yPfRH0Q5Rc — WWE on BT Sport (@btsportwwe) October 21, 2020

उस समय स्टोरीलाइन के अनुसार कमिश्नर की भूमिका निभा रहे मिक फोली के विंस मैकमैहन के साथ संबंध अच्छे नहीं थे। फोली ने इस मैच को बुक किया था, वहीं विंस ने रिंगसाइड पर ट्रक लाकर मैच में दखल देने की कोशिश की। इस बीच अंडरटेकर और रिकिशी सैल के ऊपर चढ़कर फाइट करने लगे थे। इसी दौरान द डेड मैन ने अपने विरोधी को नीचे खड़े ट्रक में धक्का दे दिया था, ये एक ऐसा मोमेंट रहा जिसे देख फैंस की आंखें फटी की फटी रह गई थीं।

ये भी पढ़ें: 4 दिग्गज WWE सुपरस्टार्स जिन्होंने सबसे ज्यादा Hell in a Cell मैच लड़े हैं

कृपया Sportskeeda के WWE सेक्शन को बेहतर बनाने में मदद करें। अभी 30 सेकंड का सर्वे करें!

1 / 5 NEXT

Edited by Neeraj sharma