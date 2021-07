5 तरीके जिनसे विमेंस Money in the Bank लैडर मैच का अंत देखने को मिल सकता है

WWE का अगला पीपीवी मनी इन द बैंक (Money in the Bank) काफी ज्यादा करीब है। इस इवेंट का आयोजन लाइव क्राउड के सामने देखने को मिलेगा। WWE ने पीपीवी के लिए कई बड़े मैचों का आयोजन किया है। इस दौरान विमेंस Money in the Bank लैडर मैच के लिए भी प्रशंसक काफी ज्यादा उत्साहित दिखाई दे रहे हैं।

इस विमेंस लैडर मैच में असुका, नेओमी, एलेक्सा ब्लिस, निकी क्रॉस, लिव मॉर्गन, नटालिया, टमीना और जेलिना वेगा नजर आने वाली हैं। हर एक फैन के मन में सवाल होगा कि आखिर किस सुपरस्टार को जीत मिल सकती है। इसलिए इस आर्टिकल में हम विमेंस Money in the Bank लैडर मैच के 5 संभावित अंत के बारे में बात करेंगे।

5- WWE Money in the Bank लैडर मैच में लिव मॉर्गन को जीत मिलें

EVERYONE LOVES LIV MORGAN pic.twitter.com/fcyJThtpaB — M 💎✨🖤 Liv || Roderick || Naomi (@megannnnn____) July 17, 2021

इस समय विमेंस Money in the Bank लैडर मैच में जीत दर्ज करने के लिए लिव मॉर्गन सबसे अच्छी विकल्प मानी जा रही हैं। उनका Money in the Bank में जगह बनाने का सफर आसान नहीं रहा है। उन्हें लगातार जीत मिल रही थी लेकिन फिर भी उन्हें मैच में जगह नहीं दी गई थी। WWE उन्हें लेकर स्टोरीलाइन तैयार कर रहा है।

SmackDown में लिव मॉर्गन को विजेता के रूप में चुनना एक बेहतर विकल्प रहेगा। उनके पास विमेंस चैंपियन बनने के सारे गुण मौजूद हैं लेकिन उन्हें एक बड़े पुश की जरूरत है। WWE उनकी इस चीज़ में मदद कर सकता है। वो एक बेहतर बेबीफेस स्टार बन सकती हैं। लिव के पास अच्छा मोमेंटम है और WWE उन्हें कॉन्ट्रैक्ट देने की कोशिश कर सकता है।

