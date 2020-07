5 कारण क्यों WWE से अंडरटेकर का रिटायर होना गलत था

अंडरटेकर का WWE से रिटायर होना क्यों गलत था, जानिए इसका कारण?

अंडरटेकर ने अपना आखिरी मैच रेसलमेनिया 36 में एजे स्टाइल्स के खिलाफ लड़ा था।

अंडरटेकर (Undertaker) ने हाल ही में अपने डब्लू डब्लू ई (WWE) इन रिंग करियर को अलविदा कह दिया था। ये मानने वाली बात है कि अब वो पहले जैसे शानदार मैच लड़ने में सक्षम नहीं हैं। हालांकि पहले भी द डेड मैन WWE में अपने रिटायरमेंट की घोषणा करते आए हैं लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने वापसी भी की।

लेकिन इस बार ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब वो रिंग में कभी वापस नहीं आएंगे। इस आर्टिकल में हम ऐसी 5 वजह आपके सामने रख रहे हैं जो बताती हैं कि अंडरटेकर का रिटायर होना एक बहुत बड़ी गलती रही।

WWE से रिटायरमेंट की घोषणा बेहतर तरीके से हो सकती थी

'The Last Ride' डॉक्यूमेंट्री में WWE फैंस को अंडरटेकर का एक अलग कैरेक्टर देखने को मिला जहाँ उन्होंने कई बड़े सवालों के जवाब दिए। खराब बात ये रही कि WWE ने 'The Last Ride' का प्रयोग द डेड मैन की रिटायरमेंट के लिए भी किया।

एक लैजेंड सुपरस्टार का इस तरह से रिटायर होना अजीब सा प्रतीत हो रहा है। इसलिए उनके रिटायरमेंट की पुष्टि कुछ अलग और अनोखे अंदाज में की जानी चाहिए थी।

अंडरटेकर की जगह लेने वाला कोई नहीं

मौजूदा समय में एलिस्टर ब्लैक (Aleister Black) से लेकर द फीन्ड (The Fiend) जैसे सुपरस्टार्स ऐसे हैं जिनका नाम अंडरटेकर के साथ जोड़ा जाता रहा है। WWE को एक ऐसे सुपरस्टार की जरूरत थी जो द डेड मैन की जगह ले सके।

ये अच्छी बात रही कि उन्हें अपने आखिरी मैच में जीत मिली। वहीं अगर अपने आखिरी मैच में उनके द्वारा किसी उभरते हुए स्टार को पुश दिया गया होता तो उनका आखिरी मैच और भी बेहतर साबित हो सकता था।

