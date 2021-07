5 चीजें जो WWE Money in the Bank 2021 में जरूर होनी चाहिए 

WWE SummerSlam 2021 पीपीवी के आयोजन में अब कुछ ही हफ्ते रह गए हैं और Money in the Bank 2021 पीपीवी के जरिए WWE के पास SummerSlam 2021 के बिल्ड-अप को शानदार तरीके से शुरू करने का मौका होगा। आपको बता दें, पिछले साल के ठीक विपरीत इस साल Money in the Bank 2021 पीपीवी का आयोजन लाइव ऑडियंस के सामने कराया जाएगा। इस पीपीवी में मेंस और विमेंस सुपरस्टार्स के लिए अलग-अलग लैडर मैचों का आयोजन किया जाएगा।

इस साल कुछ युवा सुपरस्टार्स के पास ब्रीफकेस जीतने का शानदार मौका है। आपको बता दें, Money in the Bank 2021 पीपीवी में होने जा रहे दो बड़े मैचों में से एक मैच में WWE चैंपियन बॉबी लैश्ले, कोफी किंग्सटन के खिलाफ अपना टाइटल डिफेंड करते हुए नजर आएंगे। वहीं, दूसरे बड़े मैच में यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस का सामना ऐज से होगा। इस आर्टिकल में हम 5 ऐसी बड़ी चीजों का जिक्र करने वाले हैं जो कि Money in the Bank 2021 पीपीवी में जरूर होनी चाहिए।

5- WWE Money in the Bank में जिंदर महल की वजह से ड्रू मैकइंटायर की हार होनी चाहिए

इस साल बिग ई, सैथ रॉलिंस और ड्रू मैकइंटायर के पास Money in the Bank ब्रीफकेस जीतने का शानदार मौका है। खासकर, ड्रू मैकइंटायर के यह मैच जीतकर ब्रीफकेस हासिल करने की संभावना सबसे ज्यादा है। देखा जाए तो मैकइंटायर पिछले एक साल से WWE चैंपियनशिप पिक्चर का हिस्सा थे और यह ब्रीफकेस जीतकर वह एक बार फिर चैंपियनशिप पिक्चर में शामिल हो सकते हैं।

हालांकि, इस साल WWE द्वारा मैकइंटायर को मिस्टर Money in the Bank नहीं बनाना चाहिए। इसके बजाए जब मैकइंटायर यह मैच जीतने के काफी करीब होंगे तो जिंदर महल द्वारा मैच में दखल कराके मैकइंटायर को विजेता बनने से रोक देना चाहिए। इस प्रकार, मैकइंटायर को कुछ वक्त के लिए WWE चैंपियनशिप पिक्चर से दूर रखा जा सकेगा और वह जिंदर के साथ फ्यूड जारी रख पाएंगे।

