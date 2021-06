5 तरीके जिनसे WWE को रोमन रेंस को एक बेबीफेस नहीं बनाना चाहिए

WWE ने फैंस की बातों को पाँच साल पहले नहीं माना था लेकिन फिर वक्त बदला और कंपनी ने उनकी गैरमौजूदगी में उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। 2020 ने एक सुपरस्टार के करियर को बेहतर बनाने में एक अहम योगदान निभाया। ऐसे में क्या अब उन्हें वापस बेबीफेस बनाया जाना चाहिए?

ये एक सवाल है जो रोमन रेंस के बारे में सोचा जाना चाहिए क्योंकि वो एक हील के तौर पर सबको काफी एंटरटेन कर रहे हैं। इस समय ऐसी खबरें हैं कि विंस इन्हें एक बेबीफेस बनाना चाहते हैं। अगर वो ऐसा करना भी चाहते हैं तो क्या ये मुमकिन हो पाएगा। क्या इससे उनके किरदार पर कोई बुरा असर पड़ेगा? अगर नहीं, तो आइए आपको बताते हैं वो तरीके जिनसे WWE को रोमन रेंस को एक बेबीफेस नहीं बनाना चाहिए।

#5 WWE सुपरस्टार रोमन रेंस को अपने भाइयों से धोखा मिले

रोमन रेंस ने पिछले साल के Clash of Champions और Hell In A Cell में जे उसो पर काफी अटैक किया जिसके बाद जिमी उसो को Hell In A Cell में मैच के दौरान रिंग में आकर अपने कजिन को अटैक रोकने के लिए कहना पड़ा। इसके बाद जे ने रेंस को अपना ट्राइबल चीफ मान लिया जो रोमन रेंस के किरदार को फायदा पहुँचा रहा है।

जिमी उसो ने आते ही इस बात का विरोध किया और वो रोमन रेंस के निशाने पर रहते हैं। उसो बंधुओं को अपने कजिन पर अटैक नहीं करना चाहिए और उन्हें अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। इससे रोमन रेंस के किरदार को कोई फायदा नहीं मिलेगा और इसलिए ऐसा किसी भी हाल में नहीं होना चाहिए।

Edited by Amit Shukla