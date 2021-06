5 फेमस सुपरस्टार्स जिन्हें Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट जीतने से फायदा होगा

WWE का अगला पीपीवी मनी इन द बैंक (Money in the Bank) रहेगा। इस इवेंट में लैडर मैचों का आयोजन किया जाता है और विजेता को चैंपियनशिप के लिए मैच मिलता है। इस इवेंट में अन्य मैच भी देखने को मिलते हैं लेकिन Money in the Bank लैडर मैच सबसे अहम रहते हैं। कई सारे सुपरस्टार्स का करियर Money in the Bank ब्रीफकेस की वजह से बदला है।

Forging a legacy for myself, no family to open doors for me. First I beat Randy and reclaim my WWE Title, then I’m coming for you Roman#WWERaw #SurvivorSeries pic.twitter.com/FRoJN5Z1BR — Drew McIntyre (@DMcIntyreWWE) November 14, 2020

इस कॉन्ट्रैक्ट को जीतने के बाद ढेरों स्टार्स ने चैंपियनशिप जीती है। कुछ सुपरस्टार्स ऐसे भी रहे हैं जिन्हें 2021 के Money in the Bank लैडर मैच में जीत दर्ज करने से फायदा मिल सकता है। इसलिए इस आर्टिकल में हम 5 सुपरस्टार्स के बारे बात करेंगे जिन्हें Money in the Bank लैडर मैच में विजेता बनकर फायदा हो सकता है।

5- WWE दिग्गज ड्रू मैकइंटायर को Money in the Bank से फायदा होगा

It’s been a wild ride. I’ve always wanted to make all of you proud, and I hoped that you would get the chance to see me live and in person as WWE Champion. Looks like that dream is on hold for awhile. Thanks for all your support. #HIAC pic.twitter.com/RQgCWkOC2c — Drew McIntyre (@DMcIntyreWWE) June 21, 2021

ड्रू मैकइंटायर काफी समय से WWE चैंपियनशिप की स्टोरीलाइन में मौजूद थे। हाल ही में उन्होंने अपनी नई शुरुआत की है। वो WWE के लिए सबसे अहम सुपरस्टार्स में से एक माने जाते हैं। इस दिग्गज को Money in the Bank लैडर मैच जीतकर कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने से फायदा जरूर मिलेगा।

वो एक नई शुरुआत कर सकते हैं और इस जीत के साथ उनके कैरेक्टर में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। वो इसके साथ ही SmackDown में कदम रख सकते हैं। रोमन रेंस और ड्रू मैकइंटायर के बीच बड़ा इतिहास रहा है। ऐसे में Money in the Bank हासिल करके वो रोमन के लिए मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। हर कोई उनके बीच एक बार फिर मैच देखना चाहेगा।

