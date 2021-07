5 WWE सुपरस्टार्स जिन्होंने Money in the Bank ब्रीफकेस को सबसे ज्यादा समय तक अपने पास रखा था 

WWE मनी इन द बैंक (Money in the Bank) लैडर मैच का डेब्यू साल 2005 में WrestleMania 21 में हुआ था। आपको बता दें, Money in the Bank लैडर मैच के दौरान रिंग के ऊपर एक ब्रीफकेस टंगी होती है और जो भी सुपरस्टार लैडर पर चढ़कर उस ब्रीफकेस को निकालने में सफल रहता है, उस सुपरस्टार को इस मैच का विजेता घोषित कर दिया जाता है। जो भी सुपरस्टार यह मैच जीतकर Money in the Bank ब्रीफकेस हासिल कर लेता है, वह सुपरस्टार कभी भी और कहीं भी वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच में कम्पीट कर सकता है।

आपको बता दें, कुछ सुपरस्टार्स इस ब्रीफकेस को जीतने के बाद इसे कैश इन करने में ज्यादा समय नहीं लगाते हैं। वहीं, कुछ सुपरस्टार्स ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने लंबे समय तक ब्रीफकेस को अपने पास रखकर सही समय पर कैश इन करने का फैसला किया था। इस आर्टिकल में हम ऐसे ही 5 WWE सुपरस्टार्स का जिक्र करने वाले हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा समय तक इस ब्रीफकेस को अपने पास रखा था।

5- WWE सुपरस्टार ओटिस (168 दिन, Money in the Bank 2020)

ओटिस

WWE सुपरस्टार ओटिस ने Money in the Bank 2020 विजेता बनकर सभी को हैरान कर दिया था। आपको बता दें, एजे स्टाइल्स के हाथ से ब्रीफकेस फिसलकर ओटिस के हाथ में आने की वजह से उन्हें इस मैच का विजेता घोषित कर दिया गया था। हालांकि, ओटिस अपना Money in the bank ब्रीफकेस कैश इन नहीं कर पाए थे।

आपको बता दें, Hell in a Cell 2020 में ओटिस ने द मिज के खिलाफ मैच में अपना ब्रीफकेस डिफेंड किया था। हालांकि, इस मैच में टकर के दखल की वजह से द मिज, ओटिस को हराकर नए मिस्टर Money in the Bank विजेता बने थे। आपको बता दें, Money in the Bank ब्रीफकेस हारने से पहले ओटिस ने 168 दिनों तक इस ब्रीफकेस को अपने पास रखा था।

