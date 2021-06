5 WWE सुपरस्टार्स जो आने वाले समय में मेंस Money in the bank लैडर मैच में जगह बना सकते हैं 

WWE मनी इन द बैंक (Money in the bank) सीजन की शुरूआत हो चुकी है और इस साल WWE लाइव ऑडियंस के सामने Money in the bank पीपीवी को होस्ट करने वाली है। आपको बता दे, इस पीपीवी का आयोजन 18 जुलाई (भारत में 19 जुलाई) को फोर्थ वर्थ, टेक्सस के डिकीज एरीना में होने जा रहा है। इस हफ्ते Raw के जरिए Money in the bank पीपीवी के बिल्ड-अप की शुरूआत हो चुकी है।

आपको बता दें, इस हफ्ते रेड ब्रांड के एपिसोड के दौरान मेंस और विमेंस लैडर मैच के लिए कई क्वालिफाइंग मैच देखने को मिले थे। Raw सुपरस्टार्स रिकोशे, रिडल और जॉन मॉरिसन पहले ही इस मैच में जगह बना चुके हैं और 5 सुपरस्टार्स को इस मैच में अभी जगह बनाना बाकी है। इस आर्टिकल में हम 5 ऐसे सुपरस्टार्स का जिक्र करने वाले हैं जो कि मेंस Money in the bank लैडर मैच में जगह बना सकते हैं।

5- WWE सुपरस्टार रैंडी ऑर्टन Money in the bank 2021 के लिए क्वालीफाई कर सकते हैं

अगले हफ्ते Raw के लिए रैंडी ऑर्टन vs ड्रू मैकइंटायर vs एजे स्टाइल्स का ट्रिपल थ्रेट मैच बुक किया जा चुका है और इस मैच का विजेता Raw की तरफ से Money in the bank लैडर मैच में जगह बनाने वाला चौथा और आखिरी सुपरस्टार बन जाएगा। ये तीनों ही सुपरस्टार्स मेंस Money in the bank लैडर मैच में जगह बनाना डिजर्व करते हैं, हालांकि, ऑर्टन को यह मौका मिलना चाहिए।

पिछले हफ्ते Raw में ऑर्टन अपने टैग टीम पार्टनर रिडल के क्वालिफाइंग मैच जीतने की वजह से खुश नहीं दिखाई दे रहे थे। देखा जाए तो आर-के-ब्रो इस वक्त Raw की सबसे अच्छी चीजों में से एक हैं इसलिए WWE रैंडी ऑर्टन को Money in the bank लैडर मैच का हिस्सा बनाकर चीजों को रोचक बना सकती है। अगर ऑर्टन Money in the bank लैडर मैच में जगह बनाने में सफल रहते हैं तो यह देखना रोचक होगा कि इस मैच के दौरान वह रिडल के साथ मिलकर कम्पीट करेंगे या फिर वह अपने दम पर इस मैच को जीतने की कोशिश करेंगे।

