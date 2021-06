6 बड़ी बातें जो WWE ने इस हफ्ते Raw के जरिए इशारों-इशारों में बताई

WWE हैल इन ए सैल (Hell in a Cell) 2021 से अगले रॉ (Raw) एपिसोड से ही अगले पीपीवी मनी इन द बैंक (Money in the Bank) की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इस हफ्ते Raw की शुरुआत बॉबी लैश्ले (Bobby Lashley) के सैगमेंट से हुई, जिसमें कोफी किंग्सटन (Kofi Kingston) ने बाहर आकर उन्हें Money in the Bank में WWE चैंपियनशिप मैच के लिए चैलेंज किया, जिसे लैश्ले ने स्वीकार भी कर लिया।

इसके अलावा शो में MITB क्वालीफाइंग लैडर मैच हुए। रिकोशे (Ricochet), रिडल (Riddle) और जॉन मॉरिसन (John Morrison) ने अपने-अपने मैचों में जीत दर्ज कर मेंस लैडर मैच में जगह बनाई। वहीं विमेंस लैडर मैच में एलेक्सा ब्लिस (Alexa Bliss), निकी क्रॉस (Nikki Cross), असुका (Asuka) और नेओमी (Naomi) ने प्रवेश पाया है।

मेन इवेंट में हुए Hell in a Cell मैच में WWE चैंपियन लैश्ले को ज़ेवियर वुड्स (Xavier Woods) पर जीत मिली। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए आइए डालते हैं नजर उन 6 बड़ी बातों पर जो WWE ने इस हफ्ते रॉ के जरिए इशारों-इशारों में बताई हैं।

WWE Money in the Bank लैडर मैच का क्वालीफिकेशन शुरू हुआ

Money in the Bank लैडर मैचों का क्वालीफिकेशन प्रोसेस जबरदस्त अंदाज में शुरू हुआ। विमेंस लैडर मैच में Raw सुपरस्टार्स का ब्रैकेट भर चुका है, वहीं मेंस लैडर मैच के लिए 3 सुपरस्टार्स के नाम सामने आ चुके हैं। अधिकतर मुकाबलों में अंडरडॉग के रूप में देखे जा रहे सुपरस्टार्स को जीत मिली है।

इस बीच रिडल के हाथों ड्रू मैकइंटायर की हार बेहद चौंकाने वाली रही। रिडल खुश थे, लेकिन उनके पार्टनर रैंडी ऑर्टन अपनी हार को लेकर दुखी थे। इस हफ्ते मेंस क्वालीफायर मैचों में हारने वाले सुपरस्टार्स एजे स्टाइल्स, मैकइंटायर और ऑर्टन अगले Raw एपिसोड में आमने-सामने आएंगे, जिसके विजेता को लैडर मैच में जगह मिलेगी।

इस बीच जिंदर महल ने कहा कि अगर कोई सुपरस्टार किसी कारणवश मैच का हिस्सा नहीं बन पाता है, तो एडम पीयर्स को उन्हें एक विकल्प के तौर पर देखना चाहिए। Raw की स्थिति को देख ये समझ पाना ज्यादा मुश्किल नहीं है कि इस बार SmackDown के किसी सुपरस्टार की लैडर मैच में जीत हो सकती है।

