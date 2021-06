WWE से रिलीज़ हुए 6 बड़े सुपरस्टार्स जो AEW All Out में आ सकते हैं

पिछले 2 महीनों में WWE ने कई बड़े सुपरस्टार्स को रिलीज़ किया है। जब भी WWE किसी रेसलर को रिलीज़ करती है, उसके अगले ही पल लोग उनके AEW (ऑल एलीट रेसलिंग) में जाने की उम्मीद करने लगते हैं। ऐसी उम्मीदें इसलिए की जाती हैं क्योंकि AEW अभी तक काफी संख्या में पूर्व WWE सुपरस्टार्स को साइन कर चुकी है।

इस साल WWE अभी तक समोआ जो (Samoa Joe), ब्रॉन स्ट्रोमैन (Braun Strowman), एलिस्टर ब्लैक (Aleister Black) जैसे बड़े सुपरस्टार्स को बाहर कर चुकी है। आपको बता दें कि WWE से रिलीज़ होने के बाद सुपरस्टार्स को 90 दिनों तक रिंग में परफॉर्म करने की अनुमति नहीं होती।

आपको ये भी याद दिला दें कि AEW All Out का आयोजन 5 सितंबर 2021 को होना है। यानी हाल ही में WWE से रिलीज़ हुए सुपरस्टार्स तब तक 90 दिन के नॉन-कम्पीट क्लॉज़ को पूरा कर चुके होंगे। इसलिए इस आर्टिकल में हम रिलीज़ हो चुके उन WWE सुपरस्टार्स के बारे में आपको बताएंगे जो All Out में चौंकाने वाली एंट्री ले सकते हैं।

पूर्व WWE सुपरस्टार्स 6) चेल्सी ग्रीन और 5) सेंटाना गैरेट

चेल्सी ग्रीन और सेंटाना गैरेट बहुत प्रतिभाशाली रेसलर्स हैं और Raw या SmackDown की विमेंस डिविजन को बहुत फायदा पहुंचा सकती थीं। ग्रीन को नवंबर 2020 के एक SmackDown एपिसोड में अपने डेब्यू मैच में चोट आई थी और उम्मीद की जा रही थी कि WrestleMania 37 के बाद उनकी धमाकेदार वापसी हो सकती है।

इससे पहले उनकी वापसी होती, उससे पहले ही अप्रैल 2021 में कंपनी उन्हें रिलीज़ करने का फैसला ले चुकी थी। वहीं गैरेट को जून में रिलीज़ किया गया है। ग्रीन और गैरेट कई सालों से एक-दूसरे की बहुत अच्छी दोस्त रही हैं और कई प्रोमोशंस में साथ काम कर चुकी हैं। इस समय AEW की विमेंस डिविजन को बड़ी स्टार्स की जरूरत है। वैसे भी ग्रीन ने 2018 में All In में परफॉर्म किया था, उस दृष्टि से उनके टोनी खान के प्रोमोशन में आने की संभावनाएं बढ़ गई हैं।

