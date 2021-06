Hell in a Cell में होने वाले WWE चैंपियनशिप मैच में जोड़ी गई बड़ी शर्त, दो दिग्गजों के बीच होगा खतरनाक मुकाबला

WWE हैल इन ए सैल (Hell in a Cell) पीपीवी को अब बस कुछ ही घंटे बचे हैं। Hell in a Cell का मैच कार्ड तैयार हो चुका है। ब्लू ब्रांड के इस हफ्ते के एपिसोड में कुछ अपडेट इसमें किया गया। मैच कार्ड में दो नए मैचों को जोड़ दिया गया। स्मैकडाउन (SmackDown) विमेंस चैंपियनशिप मैच में भी बहुत बड़ा बदलाव WWE द्वारा किया गया। बियांका ब्लेयर (Bianca Belair) और बेली (Bayley) का मुकाबला पहले काफी सिंपल होने वाला था लेकिन अब ये मैच Hell in a Cell के अंदर होगा।

WWE Hell in a Cell में होगा बड़ा मैच

बेली और बियांका ब्लेयर के बीच काफी समय से राइवलरी चल रही है। दोनों के बीच पहले भी मैच हो चुका है और बियांका ब्लेयर ने अपनी चैंपियनशिप डिफेंड की थी। पिछले कुछ हफ्तों से बेली ने बियांका ब्लेयर के ऊपर काफी अटैक किया। SmackDown में लगातार बियांका ब्लेयर को बेली ने परेशान किया। दोनों के बीच मैच का ऐलान पहले ही कर दिया गया था। अब बड़ा मैच इनके बीच एक बार फिर होगा।

बियांका ब्लेयर को इस बार काफी चुनौती मिलने वाली है। टाइटल में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। बेली के पास पहले भी SmackDown विमेंस चैंपियनशिप रह चुकी हैं। Hell in a Cell का मैच कार्ड इस बार काफी शानदार है और कई बड़े मैच इसमें होने वाले हैं।

WWE Hell in a Cell 2021 का मैच कार्ड इस प्रकार है:

1- बॉबी लैश्ले (चैंपियन) vs ड्रू मैकइंटायर (WWE चैंपियनशिप के लिए Hell in a Cell मैच। ड्रू मैकइंटायर इस मैच को हारते हैं, तो वो बॉबी लैश्ले को चैंपियनशिप के लिए चैलेंज नहीं कर पाएंगे)

2- रिया रिप्ली (चैंपियन) vs शार्लेट फ्लेयर (Raw विमेंस चैंपियनशिप मैच के लिए सिंगल्स मैच)

3- बियांका ब्लेयर (चैंपियन) vs बेली (SmackDown विमेंस चैंपियनशिप के लिए Hell in a Cell मैच)

4- एलेक्सा ब्लिस vs शायना बैजलर

5- सिजेरो vs सैथ रॉलिंस

6- केविन ओवेंस vs सैमी जेन

Edited by PANKAJ