ब्रॉक लैसनर का Money In the Bank मैच में किया गया सबसे बड़ा धोखा, 7 WWE सुपरस्टार्स के सपने को तोड़ते हुए रचा था इतिहास

ब्रॉक लैसनर (Brock Lesnar) WWE के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक रहे हैं। उन्होंने WWE में जबरदस्त सफलता हासिल की है। लैसनर ने कई सारे मैच जीते हैं। इस दिग्गज ने किंग ऑफ द रिंग (King Of The Ring), हैल इन ए सैल (Hell in a Cell), रॉयल रंबल (Royal Rumble) और कई सारे मैच में हिस्सा लिया है। साथ ही जीत दर्ज की है। इसके बावजूद ब्रॉक लैसनर ने 2019 में सभी को बड़ा शॉक दे दिया था। दरअसल, ब्रॉक ने मनी इन द बैंक (Money in the Bank) लैडर मैच जीत लिया था।

ब्रॉक लैसनर ने जीता था WWE Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट

Money in the Bank 2019 पीपीवी के मेन इवेंट में ब्रीफकेस के लिए लैडर मैच देखने को मिला था। इस मैच में ड्रू मैकइंटायर, रिकोशे, बैरन कॉर्बिन, एंड्राडे, फिन बैलर, रैंडी ऑर्टन और अली मौजूद थे। हर किसी का मानना था कि एंड्राडे और ड्रू मैकइंटायर में से कोई सुपरस्टार जीत दर्ज करेगा। दरअसल, सैमी जेन भी मैच का हिस्सा थे।

ब्रॉन स्ट्रोमैन ने मैच से काफी पहले सैमी जेन पर हमला कर दिया था। इसके चलते वो मैच में हिस्सा नहीं ले पाए और उनकी जगह खाली रखी गई। खैर, मैच काफी अच्छा रहा और बाकी सुपरस्टार्स ने मिलकर शानदार काम किया। मुकाबले में एंड्राडे और फिन बैलर का प्रदर्शन देखने लायक था। इसके अलावा ड्रू मैकइंटायर को जबरदस्त तरीके से बुक किया गया था।

मैच में रिकोशे ने शानदार हाई-फ्लाइंग मूव्स का उपयोग किया था। देखा जाए तो मैच के अली ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया था। रैंडी ऑर्टन ने भी अच्छा काम किया था। अंत में अली जीत के काफी ज्यादा करीब थे। वो ब्रीफकेस के करीब आ गए थे और इसे निकालने ही वाले थे। इसके बावजूद अचानक से ब्रॉक लैसनर का म्यूजिक बजा।

उन्होंने अली को लैडर पर से फेंक दिया। बाकी सभी सुपरस्टार्स पहले ही घायल थे। ऐसे में ब्रॉक लैसनर ने फायदा उठाया और लैडर पर चढ़कर ब्रीफकेस निकाल लिया। सभी के लिए ब्रॉक लैसनर की ये जीत काफी शॉकिंग थी। किसी ने इसकी उम्मीद नहीं की थी। देखा जाए तो लैसनर की सरप्राइज एंट्री की वजह से मैच को हमेशा याद रखा जाएगा।

