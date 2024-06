Clash at the Castle 2024: 3 कारणों से Cody Rhodes vs AJ Styles के बीच अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप के लिए 'I Quit' मैच होने वाला है

Cody Rhodes vs AJ Styles Championship Match Announced: WWE क्लैश एट द कैसल (Clash at the Castle) के लिए एक शानदार चैंपियनशिप मैच का ऐलान देखने को मिल गया है। एजे स्टाइल्स ने SmackDown के हालिया एपिसोड में कोडी रोड्स (Cody Rhodes) से अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप मैच की मांग की। अमेरिकन नाईटमेयर ने चुनौती को स्वीकार किया और बताया कि वो अपनी चैंपियनशिप को स्टाइल्स के खिलाफ आई क्विट मैच में दांव पर लगाएंगे। कोडी रोड्स और एजे स्टाइल्स का यह मैच देखने के लिए फैंस बहुत उत्साहित हैं।

Backlash France में दोनों ने प्रभावित किया और अब वो दोबारा कुछ ऐसा ही करने की कोशिश करेंगे। WWE ने इनके बीच कुछ कारणों से ही मैच ऑफिशियल किया है। इस आर्टिकल में हम 3 कारणों के बारे में बात करेंगे, क्यों कोडी रोड्स और एजे स्टाइल्स के बीच Clash at the Castle प्रीमियम लाइव इवेंट में अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप के लिए आई क्विट मैच हो रहा है।

3- WWE Clash at the Castle में स्कॉटलैंड के फैंस को एक खतरनाक शर्त वाला मैच देखने को मिल पाएगा

WWE अपने Clash at the Castle इवेंट को खास बनाना चाहेगा। इसी वजह से उन्होंने अभी तक कई बड़े मैच शो के लिए ऑफिशियल किए हैं। स्कॉटलैंड में पहली बार कोई प्रीमियम लाइव इवेंट हो रहा है और WWE यहां अपनी छाप छोड़ने की पूरी कोशिश में होगा। इसी वजह से उन्होंने कोडी रोड्स और एजे स्टाइल्स के बीच मैच बुक किया है।

दोनों ही रेसलर्स काफी शानदार हैं और Backlash France 2024 में उन्होंने साबित कर दिया था कि वो जब भी आमने-सामने आएंगे, फैंस को एक बेहतरीन मैच देखने को मिलेगा। इसी वजह से WWE ने मैच का महत्व बढ़ाने और स्कॉटलैंड के फैंस को धमाकेदार मैच देने के लिए Clash at the Castle में अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप आई क्विट मैच ऑफिशियल कर दिया।

2- आई क्विट मैच जीतकर कोडी रोड्स अपने अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप रन को खास बना सकते हैं

कोडी रोड्स के पिछले दो टाइटल डिफेंस काफी अच्छे रहे हैं। Backlash France और King and Queen of the Ring में अमेरिकन नाईटमेयर ने जीत दर्ज करके प्रभावित किया। इन सभी चीज़ों के बावजूद फैंस उनकी लगातार पिछले चैंपियन रोमन रेंस से तुलना करते हैं। रोड्स, जरूर रोमन के लेवल पर नहीं जा पाएंगे लेकिन वो अपने चैंपियनशिप रन को भी खास बनाना चाहेंगे।

अगर वो किसी खतरनाक शर्त वाले मैच में अपनी अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप को डिफेंड कर लेते हैं, तो इससे उनके टाइटल रन का कद बढ़ेगा। इसी वजह से कोडी रोड्स ने स्टाइल्स की चुनौती को स्वीकारा और आई क्विट मैच लड़ने का प्रस्ताव रखा। रोड्स जीत दर्ज करके खुद को फैंस के सामने साबित करना चाहेंगे। SummerSlam जैसे बड़े इवेंट से पहले रोड्स का यह टाइटल डिफेंस उनके लिए ही फायदेमंद रो सकता है।

1- अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन कोडी रोड्स के पास एजे स्टाइल्स से अटैक का बदला लेने का मौका होगा

एजे स्टाइल्स ने पिछले हफ्ते SmackDown में रिटायरमेंट का ऐलान किया था। बाद में उन्होंने कोडी रोड्स को बुलाया था। अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन ने एजे स्टाइल्स के प्रति सम्मान जताया लेकिन बाद में स्टाइल्स ने रोड्स पर हमला करके फैंस को चौंका दिया। यह चीज़ जरूर रोड्स को पसंद नहीं आई।

इसी वजह से उन्होंने WWE SmackDown के एपिसोड में एजे स्टाइल्स के आने का इंतजार किया। रोड्स के गुस्से को शांत करने के लिए सिक्योरिटी को आना पड़ा। दोनों के बीच ब्रॉल की संभावना को कुछ हद तक सिक्योरिटी ने रोका लेकिन आगे जाकर Clash at the Castle में जरूर रोड्स के पास स्टाइल्स से बदला लेने का मौका होगा। इसी वजह से उन्होंने एजे स्टाइल्स के चैलेंज को स्वीकारा और मैच ऑफिशियल कराया।