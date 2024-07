फेमस Superstar से हुई बहुत बड़ी गलती, अब मिल सकता है नया वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन, पूर्व WWE राइटर ने की बहुत बड़ी भविष्यवाणी

Seth Rollins to Become World Heavyweight Champion: WWE Money in the Bank 2024 में सैथ रॉलिंस (Seth Rollins) और डेमियन प्रीस्ट (Damian Priest) के बीच वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच होने वाला है। यह डेमियन प्रीस्ट के लिए बतौर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन सबसे बड़ी चुनौती रहने वाली है। अब इस मैच के विजेता को लेकर पूर्व राइटर ने अपनी राय दी है और बताया कि जजमेंट डे के सदस्य ने किस तरह की गलती कर दी है।

Wrestling with Freddie शो पर पूर्व WWE राइटर फ्रेडी प्रिंज़ जूनियर ने भविष्यवाणी की। उन्होंने इसी बीस बताया कि डेमियन प्रीस्ट ने सैथ रॉलिंस को वर्ल्ड टाइटल मैच ऑफर करके गलती की और इससे उन्हें Money in the Bank में नुकसान हो सकता है। प्रिंज़ ने भविष्वाणी करते हुए सैथ रॉलिंस को विजेता के रूप में चुना। उन्होंने कहा,

"मैंने सैथ रॉलिंस को उनकी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप वापस हासिल करने के लिए चुना है। इससे डेमियन प्रीस्ट अपनी ऐतिहासिक गलती का खामियाजा भुगत सकते हैं, जहां चैंपियन अमूमन टाइटल मैच ऑफर करते हैं और फिर ऐसा करते ही हार जाते हैं। मुझे लगता है कि सैथ रॉलिंस की ही जीत होगी।"

Expand Tweet

Trending

WWE Money in the Bank 2024 में होने वाले वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच में बड़ी शर्त जुड़ी हुई है

डेमियन प्रीस्ट और सैथ रॉलिंस के बीच Money in the Bank 2024 में साधारण मैच नहीं होने वाला है। दोनों ही रेसलर्स के लिए मैच में कुछ चीज़ें दांव पर होगी। अगर सैथ रॉलिंस की इसमें हार होती है, तो वो डेमियन के चैंपियन रहते हुए कभी इस टाइटल के लिए चैलेंज नहीं कर पाएंगे। दूसरी ओर अगर डेमियन प्रीस्ट हार जाते हैं, तो उन्हें जजमेंट डे को छोड़ना होगा। दोनों ही रेसलर्स के लिए यह काफी बड़ी चीज़ है।

सैथ रॉलिंस WWE के पहले वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन रहे थे और इसी वजह से अगर वो हार जाते हैं, तो उन्हें लंबे समय तक दुश्मनी से दूर रहना होगा। डेमियन प्रीस्ट की हार होती है, तो उन्हें अपने सबसे अच्छे दोस्तों जजमेंट डे से अलग होना पड़ेगा। डेमियन ने जरूर कहा है कि उन्हें जजमेंट डे की जरूरत नहीं है लेकिन वो इमोशनल तौर पर इस फैक्शन से जुड़े है।

× Feedback Why did you not like this content? Clickbait / Misleading

Factually Incorrect

Hateful or Abusive

Baseless Opinion

Too Many Ads

Other Cancel Submit Was this article helpful? Thank You for feedback