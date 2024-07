WWE SummerSlam में होने वाले ऐतिहासिक मैच से पहले बेस्ट इन द वर्ल्ड को मिली खतरनाक धमकी, दुश्मन का चौंकाने वाला बयान

Drew McIntyre sends CM Punk warning before SummerSlam: पूर्व WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन ड्रू मैकइंटायर (Drew McIntyre) ने अपने समरस्लैम (SummerSlam 2024) विरोधी सीएम पंक को लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है। ड्रू ने ऐतिहासिक मैच से पहले विरोधी को धमकी देते हुए मार देने का दावा किया है।

सीएम पंक हालिया Raw एपिसोड में नजर आए थे। यहां उन्होंने फैंस को बताया कि वह मेडिकली क्लियर हैं और उन्होंने ड्रू मैकइंटायर को रिंग में आने का न्योता दिया। ड्रू रिंग में नहीं आए तो पंक खुद उनके पास जाने लगे। WWE ऑफिशियल्स ने उन्हें रोका था।

इसके बाद Raw जनरल मैनेजर एडम पीयर्स ने आकर यह घोषणा कर दी कि इन दोनों के बीच में एक सिंगल्स मैच SummerSlam 2024 में देखने को मिलेगा। इस मैच के लिए सैथ रॉलिंस को स्पेशल गेस्ट रेफरी बनाया गया है। इस मैच से पहले ड्रू ने सोशल मीडिया पर बेस्ट इन द वर्ल्ड को धमकी देते हुए कहा, "पंक इज डेड"

आप उनका सोशल मीडिया पोस्ट यहां पर देख सकते हैं

WWE सुपरस्टार सीएम पंक और ड्रू मैकइंटायर के बीच काफी पुरानी लड़ाई है

सीएम पंक मेंस Royal Rumble मैच में चोटिल हो गए थे। इसके बाद ड्रू मैकइंटायर ने उनकी चोट का मजाक उड़ाया था। सीएम पंक तबसे रिंग में एक्शन करते हुए नजर नहीं आए हैं लेकिन वह ड्रू मैकइंटायर के लिए मुश्किलें लगातार पैदा करते रहे हैं। अगर Elimination Chamber 2024 में WrestleMania XL में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए मौके से जुड़े हुए Elimination Chamber मैच को छोड़ दिया जाए तो पंक ने ड्रू से चैंपियन बनने के हर मौके को छीना है।

इसमें WrestleMania XL की नाईट 2 में ड्रू के वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनने के बाद उनपर हमला करना शामिल है। इसके चलते ड्रू पर डेमियन प्रीस्ट ने अपना Money in the Bank ब्रीफकेस कैश इन करके चैंपियनशिप जीत ली थी। इसके बाद ड्रू ने Clash at the Castle 2024 और Money in the Bank 2024 में भी चैंपियन बनने का प्रयास किया लेकिन पंक ने उनके सपने पर लगातार पानी फेरा है। उनकी स्टोरी समय के साथ काफी मजेदार हो गई है, इसलिए यह देखना दिलचस्प होगा कि SummerSlam 2024 में कौन सा सुपरस्टार किसपर भारी पड़ता है।

