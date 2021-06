WWE Hell in a Cell 2021 में होने वाले सभी चैंपियनशिप मैचों के नतीजे हुए लीक?

WWE Hell in a Cell इस रविवार को होगा। इस शो में कई बड़े मैच देखने को मिलेंगे। WWE चैंपियनशिप के लिए बॉबी लैश्ले (Bobby Lashley) vs ड्रू मैकइंटायर (Drew McIntyre) मैच भी Hell in a Cell के अंदर होगा।

Raw और SmackDown विमेंस चैंपियनशिप के लिए भी मैच देखने को मिलेंगे। रिया रिप्ली अपनी चैंपियनशिप को शार्लेट फ्लेयर के खिलाफ डिफेंड करने वाली हैं, जबकि बियांका ब्लेयर बेली के खिलाफ अपने टाइटल को डिफेंड करेंगी।

Cageside Seats के अनुसार Hell in a Cell 2021 में WWE को कोई भी नया चैंपियन नहीं देखने को मिलेगा

इस हफ्ते के अंत में Hell in a Cell में कोई नया चैंपियन मिलने की उम्मीद नहीं है।

इसका मतलब है कि बॉबी लैश्ले WWE चैंपियनशिप को रिटेन करेगे, इस प्रकार ड्रू मैकइंटायर फिर से बॉबी लैश्ले को टाइटल के लिए चुनौती नहीं दे पाएंगे।

WWE Hell in a Cell के बाद रोमन रेंस और बॉबी लैश्ले के लिए आगे क्या हो सकता है?

Hell in a Cell में ड्रू मैकइंटायर को हराने के बाद बॉबी लैश्ले को WWE चैंपियनशिप के लिए कोई नया चैलेंजर मिलेगा। ड्रू और लैश्ले दोनों लंबे समय से इस स्टोरीलाइन में है। अब रोस्टर में किसी नए प्रतिद्वंदी का सामना करना उनके लिए बेहतर होगा।

यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस के द उसोज़ से जुड़ी अपनी स्टोरीलाइन को अभी जारी रखने की संभावना है। अफवाहें बताती हैं कि SummerSlam में द ट्राइबल चीफ का सामना जॉन सीना से होगा। Spectrum Sports के जॉन अल्बा ने पुष्टि की कि रोमन रेंस के खिलाफ SummerSlam मैच के लिए जॉन सीना की वापसी की संभावना है:

अल्बा ने लिखा, मैं पुष्टि कर सकता हूं, मुझे कई सूत्र से बात करने के बाद पता चला है कि, SummerSlam 2021 के मेन इवेंट में रोमन रेंस और जॉन सीना आमने-सामने होंगे।

इस बात की भी संभावना है कि रिया रिप्ली और बियांका ब्लेयर को Hell in a Cell में जीत के बावजूद नए चैलेंजर्स नहीं मिलेंगे।

