WWE Money in the Bank में Bloodline की तरफ से नहीं दिखेगा 32 साल के खतरनाक स्टार का जलवा? बड़े मैच में हिस्सा लेने वाले रेसलर्स के नाम आए सामने

Update The Bloodline Match Money in the Bank: WWE WrestleMania XL के बाद ब्लडलाइन (The Bloodline) का नया वर्जन फैंस को देखने को मिला है। सोलो सिकोआ (Solo Sikoa) इस ग्रुप को लीड कर रहे हैं। ग्रुप में टामा टोंगा, टोंगा लोआ और जेकब फाटू भी शामिल हो गए हैं। Money in the Bank 2024 में कुछ दिन बाद ब्लडलाइन का मुकाबला कोडी रोड्स, रैंडी ऑर्टन और केविन ओवेंस के साथ होगा। इसे लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है।

WWE WrestleMania XL के बाद सोलो सिकोआ ने सबसे पहले जिमी उसो को ब्लडलाइन से बाहर किया था। इसके बाद काफी बदलाव देखने को मिले। हालांकि, सोलो सिकोआ और पॉल हेमन के बीच बिल्कुल भी नहीं बनी। इसका नतीजा पिछले हफ्ते फैंस ने देखा। ब्लू ब्रांड के एपिसोड में सिकोआ ने अपने साथियों के साथ मिलकर हेमन के ऊपर अटैक किया।

Money in the Bank 2024 में ब्लडलाइन का तीन बेबीफेस स्टार्स के साथ तगड़ा मुकाबला होगा। ब्लडलाइन से इस मुकाबले में कौन तीन स्टार्स शामिल होंगे इसका खुलासा अभी तक नहीं किया गया है। Wrestling Observer Radio की हालिया रिपोर्ट में डेव मैल्टज़र ने बताया कि Money in the Bank में ब्लडलाइन का प्रतिनिधित्व टामा टोंगा, टोंगा लोआ और सोलो सिकोआ करेंगे। ये भी कहा गया है कि कंपनी अंतिम समय में 32 साल के जेकब फाटू को मुकाबले में शामिल कर सकती है।

क्या WWE SummerSlam 2024 में रोमन रेंस की वापसी होगी?

ब्लडलाइन की स्टोरी में आगे बहुत मजा आने वाला है। पिछले हफ्ते जब हेमन के ऊपर अटैक किया गया तब लगा था कि कोई उन्हें बचाने आएगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रोमन रेंस की वापसी की अटकलें अब तेज हो गई हैं। कुछ रिपोर्ट में कहा गया है कि SummerSlam 2024 में रेंस वापसी करेंगे।

रोमन रेंस वापसी के बाद सोलो सिकोआ से टकरा सकते हैं। पॉल हेमन के ऊपर हुए अटैक का वो बदला ले सकते हैं। आने वाले कुछ हफ्ते अब फैंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। ब्लडलाइन की स्टोरी में कुछ नए मोड़ आ सकते हैं। हेमन को लेकर भी अभी तक कोई अपडेट सामने नहीं आया है। वो WWE टीवी पर अब कब नज़र आएंगे ये देखने वाली बात होगी। उनकी हेल्थ को लेकर भी अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है।

