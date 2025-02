Elimination Chamber मैच जीतने वाले सभी WWE सुपरस्टार्स की लिस्ट

Elimination Chamber Match Winners: WrestleMania से पहले WWE का आखिरी स्टॉप एलिमिनेशन चैंबर (Elimination Chamber 2025) है। इसमें ट्रेडिशनल मेंस और विमेंस चैंबर मैच देखने को मिलता है, जिसको जीतते हुए रेसलर के पास WrestleMania में चैंपियनशिप मैच हासिल करने का मौका होता है। अभी तक WWE में 34 चैंबर मैच देखने को मिल चुके हैं और रोमन रेंस, जॉन सीना, ब्रॉक लैसनर, ट्रिपल एच जैसे दिग्गज इस मुकाबले को जीत चुके हैं। खैर, इस आर्टिकल में हम आपको Elimination Chamber मैच जीतने वाले सभी रेसलर्स के बारे में आपको बताने वाले हैं।

WWE में Elimination Chamber मैच जीतने वाले रेसलर्स कौन हैं?

-) Survivor Series 2002 में शॉन माइकल्स ने सबसे पहले Elimination Chamber मैच को जीतते हुए वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को अपने नाम किया था।

-) SummerSlam 2003 में Elimination Chamber मैच में ट्रिपल एच की जीत हुई थी और इसी के साथ उन्होंने अपना वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल सफलतापूर्वक रिटेन किया था।

-) New Year's Revolution 2005 में ट्रिपल एच ने Elimination Chamber मैच अपने नाम करते हुए वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को जीता था।

-) जॉन सीना ने New Year's Revolution 2006 में Elimination Chamber मैच जीता था और उन्होंने WWE चैंपियनशिप को सफलतापूर्वक रिटेन किया था।

-) December to Dismember 2006 में Elimination Chamber मैच बॉबी लैश्ले ने जीता था। इसी जीत के साथ वो नए ECW चैंपियन बन गए थे।

No Way Out 2008

-) द अंडरटेकर ने Elimination Chamber मैच जीता था और उन्होंने WrestleMania XXIV में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच हासिल किया था।

-) ट्रिपल एच ने Elimination Chamber मैच को जीता था और WrestleMania XXIV में WWE चैंपियनशिप के लिए मैच हासिल किया।

No Way Out 2009

-) Elimination Chamber मैच में WWE चैंपियनशिप डिफेंड हुई थी और इसे जीतते हुए ट्रिपल एच नए चैंपियन बने थे।

-) वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए Elimination Chamber मैच को जीतते हुए ऐज नए चैंपियन बने थे।

Trending

Elimination Chamber 2010

-) जॉन सीना ने चैंबर मैच जीतते हुए WWE चैंपियनशिप को अपने नाम किया था।

-) Elimination Chamber मैच को जीतते हुए क्रिस जैरिको नए वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनने में कामयाब हुए थे।

Elimination Chamber 2011

-) ऐज ने वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को चैंबर मैच जीतते हुए सफलतापूर्वक रिटेन किया था।

-) जॉन सीना ने Elimination Chamber मैच को जीता था और WrestleMania XXVII में WWE चैंपियनशिप के लिए मुकाबला हासिल किया था।

Elimination Chamber 2012

-) सीएम पंक ने चैंबर मैच में WWE चैंपियनशिप को डिफेंड किया था और इसमें उन्होंने जीत दर्ज करते हुए अपनी बादशाहत बरकरार रखी।

-) डेनियन ब्रायन ने Elimination Chamber मैच को जीता था और वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप सफलतापूर्वक रिटेन की थी।

-) Elimination Chamber 2013 में जैक स्वैगर ने चैंबर मैच को जीता था और WrestleMania 29 में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच हासिल किया।

-) Elimination Chamber 2014 में Elimination Chamber मैच में रैंडी ऑर्टन की जीत हुई थी और उन्होंने वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को सफलतापूर्वक रिटेन किया था।

Elimination Chamber 2015

-) द न्यू डे ने Elimination Chamber मैच को जीतते हुए टैग टीम चैंपियनशिप को सफलतापूर्वक रिटेन किया था।

-) रायबैक ने चैंबर मैच को जीता था और इसी के साथ वो नए आईसी चैंपियन बनने में कामयाब हुए थे।

-) Elimination Chamber 2017 में ब्रे वायट ने चैंबर मैच जीता था और इसी के साथ वो अपने करियर में पहली बार WWE चैंपियन बनने में कामयाब हुए थे।

Elimination Chamber 2018

-) एलेक्सा ब्लिस ने विमेंस चैंबर मैच को जीता था और इसी के साथ Raw विमेंस चैंपियनशिप को सफलतापूर्वक रिटेन किया था।

-) रोमन रेंस ने चैंबर मैच को पहली बार जीता था और WrestleMania 34 में यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए मैच हासिल किया था।

Elimination Chamber 2019

-) डेनियल ब्रायन ने चैंबर मैच को जीता था और इसी के साथ WWE चैंपियनशिप को सफलतापूर्वक रिटेन किया था।

-) बेली और साशा बैंक्स ने Elimination Chamber मैच को जीतते हुए विमेंस टैग टीम टाइटल को अपने नाम किया था।

Elimination Chamber 2020

-) द मिज़ और जॉन मॉरिसन ने चैंबर मैच को जीतते हुए SmackDown टैग टीम चैंपियनशिप को सफलतापूर्वक रिटेन किया था।

-) शेना बैज़लर ने चैंबर मैच को जीतते हुए WrestleMania 36 में Raw विमेंस चैंपियनशिप के लिए मैच हासिल किया था।

Elimination Chamber 2021

-) ड्रू मैकइंटायर ने चैंबर मैच जीतते हुए WWE चैंपियनशिप को सफलतापूर्वक रिटेन किया था।

-) Elimination Chamber मैच में डेनियल ब्रायन की जीत हुई थी और वो यूनिवर्सल चैंपियनशिप के नंबर 1 कंटेंडर बने थे।

Elimination Chamber 2022

-) बियांका ब्लेयर ने चैंबर मैच को जीता था और WrestleMania 38 में Raw विमेंस चैंपियनशिप के लिए मैच हासिल किया।

-) ब्रॉक लैसनर ने Elimination Chamber मैच को जीतते हुए WWE चैंपियनशिप को अपने नाम किया था।

Elimination Chamber 2023

-) ऑस्टिन थ्योरी ने चैंबर मैच को जीता था और यूएस चैंपियनशिप को सफलतापूर्वक रिटेन किया।

-) ओस्का ने विमेंस चैंबर मैच को जीतते हुए WrestleMania 39 में Raw विमेंस चैंपियनशिप के लिए मुकाबला हासिल किया।

Elimination Chamber 2024

-) ड्रू मैकइंटायर ने चैंबर मैच जीता था और WrestleMania XL में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच हासिल किया।

-) बैकी लिंच ने विमेंस चैंबर मैच को अपने नाम किया और WrestleMania XL में विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए मैच हासिल किया।

× Feedback Why did you not like this content? Clickbait / Misleading

Factually Incorrect

Hateful or Abusive

Baseless Opinion

Too Many Ads

Other Cancel Submit Was this article helpful? Thank You for feedback