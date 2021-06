WWE Money in the Bank में होने वाले लैडर मैच का हिस्सा होंगे 3 फेमस सुपरस्टार्स, मौजूदा चैंपियन को लगा झटका

बिग ई (Big e) को चाहे रेसलमेनिया (WrestleMania) 37 में WWE इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल हारना पड़ा हो, लेकिन उसके बाद भी उन्हें मिलने वाला पुश रुका नहीं है। इस हफ्ते उन्होंने अपोलो क्रूज पर जीत हासिल कर मनी इन द बैंक (Money in the Bank) लैडर मैच के लिए क्वालीफाई कर लिया है।

दोनों के बीच धमाकेदार मुकाबला हुआ, लेकिन अंत में जीत प्राप्त कर मेंस Money in the Bank लैडर मैच में जगह बनाने वाले SmackDown के पहले सुपरस्टार बन गए हैं। अब आने वाले हफ्तों में देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले हफ्तों में SmackDown से किन सुपरस्टार्स को लैडर मैच में जगह मिलती है।

इसके अलावा विमेंस Money in the Bank लैडर मैच में भी SmackDown की 2 सुपरस्टार्स को जगह मिली है। WWE ऑफिशियल सोन्या डेविल ने बताया कि कार्मेला (Carmella) विमेंस Money in the Bank लैडर मैच का हिस्सा होंगी। तभी लिव मॉर्गन (Liv Morgan) ने बाहर आकर उन्हें चैलेंज किया और मैच में कार्मेला को हराकर मॉर्गन ने भी विमेंस लैडर मैच में प्रवेश पा लिया है।

WWE Money in the Bank लैडर मैचों की स्थिति

बिग ई मेंस लैडर मैच में जगह बनाने वाले SmackDown के पहले सुपरस्टार हैं, लेकिन उनसे पहले Raw सुपरस्टार्स रिडल, जॉन मॉरिसन और रिकोशे इस मैच में अपनी जगह पक्की कर चुके हैं। वहीं पिछले हफ्ते Raw में हार झेलने वाले सुपरस्टार्स यानी एजे स्टाइल्स, रैंडी ऑर्टन और ड्रू मैकइंटायर के बीच अगले हफ्ते लास्ट चांस क्वालीफिकेशन मैच होगा, जिसका विजेता मेंस लैडर मैच के लिए क्वालीफाई कर जाएगा।

दूसरी ओर विमेंस लैडर मैच में Raw का ब्रैकेट भर चुका है। जिसमें असुका, नेओमी, निकी क्रॉस और एलेक्सा ब्लिस को जगह मिली है। वहीं SmackDown से अभी तक कार्मेला और लिव मॉर्गन को लैडर मैच में स्थान मिला है। आने वाले हफ्तों में देखना दिलचस्प होगा कि लैडर मैचों में किन सुपरस्टार्स को जगह मिलेगी और मैच कार्ड में अभी कितने मुकाबलों को जोड़ा जाना बाकी है।

