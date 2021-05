पूर्व WWE सुपरस्टार जॉन मोक्सली को चैंपियनशिप मैच में मिली करारी हार, प्रतिद्वंदी ने खतरनाक मूव लगाकर किया चित

AEW Double or Nothing पीपीवी में कई बड़े चैंपियनशिप मैच इस बार देखने को मिले। पूर्व WWE सुपरस्टार जॉन मोक्सली भी टैग टीम एक्शन में नजर आए। WWE में टैग टीम के रूप में मोक्सली ने अच्छा काम किया था लेकिन अभी तक AEW में उन्हें सफलता नहीं मिली है। इस पीपीवी में यंग बक्स(Young Bucks) (c) vs जॉन मोक्सली(Jon Moxley) और एडी किंग्सटन(Eddie Kingston) के बीच AEW टैग टीम चैंपियनशिप मैच देखने को मिला। पूर्व WWE चैंपियन मोक्सली और किंग्सटन को इस मैच में करारी हार झेलनी पड़ी।

पूर्व WWE सुपरस्टार जॉन मोक्सली की करारी हार

पूर्व WWE चैंपियन जॉन मोक्सली को इस बार क्राउड का बहुत साथ मिला लेकिन अंत में निराशा हाथ लगी। शो का ये टीग टीम मुकाबला सबसे शानदार रहा था। शुरूआत में मोक्सली और किंग्सटन ने काफी दवाब बनाकर रखा था लेकिन अंत में दोनों का मोमेंटम टूट गया। यंग बक्स ने जॉन मोक्सली पर अपने 4 बीटीई ट्रिगर लगाए और पिन करते हुए जीत दर्ज की।

मैच से पहले जॉन मोक्सली ने इस बार काफी बयान दिए थे और जीत की पूरी उम्मीद जताई थी। यंग बक्स ने भी अंत में काफी अच्छा काम किया और फैंस को एक अच्छा मैच दिया। AEW चैंपियन के रूप में जॉन मोक्सली ने काफी अच्छा काम किया था और कई अच्छे मैच भी दिए। टैग टीम में जब से मोक्सली गए है उनका मोमेंटम थोड़ा खराब हो गया है। हमेशा मैच के अंत में मोक्सली ने धमाकेदार परफॉर्मेंस दी है और अपने प्रतिद्वंदी को चित किया है। इस बार वो ऐसा करने में नाकाम रहे। मोक्सली के पास टैग टीम चैंपियन बनने का इस बार पूरा मौका था लेकिन उन्होंने इसे गंवा दिया।

