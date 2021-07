WWE ने Money in the Bank के लिए रोमन रेंस के भाइयों के मैच का किया ऐलान, बाप-बेटे की जोड़ी से होगा चैंपियनशिप मैच

WWE मनी इन द बैंक (Money In the Bank) पीपीवी को अब बस कुछ ही घंटे बचे हैं। मैच कार्ड पूरी तरह तैयार हो चुका है। इस बार फैंस के सामने ये पीपीवी होगा। मैच कार्ड में कुछ बड़े चैंपियनशिप मैच शामिल है। WWE ने इस पीपीवी के किकऑफ में होने वाले मैच का ऐलान भी कर दिया। रे मिस्टीरियो (Rey Mysterio) और डॉमिनिक मिस्टीरियो (Dominik Mysterio) अपनी SmackDown टैग टीम चैंपियनशिप को द उसोज (The Usos) के खिलाफ डिफेंड करेंगे।

WWE ने किया बड़ा ऐलान

16 मई को WrestleMania Backlash में रे मिस्टीरियो और डॉमिनिक ने जिगलर और रूड को हराकर ये चैंपियनशिप अपने नाम की थी। तब से लेकर अभी तक चौथी बार अब ये दोनों सुपरस्टार्स अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करेंगे।

इस हफ्ते भी ब्लू ब्रांड में 6 मैन टैग टीम मैच देखने को मिला था। रोमन रेंस और द उसोज का मुकाबला ऐज और मिस्टीरियो परिवार से हुआ। रेंस और द उसोज ने इस मैच में जीत हासिल कर ली। ऐज का साथ अभी तक रे और डॉमिनिक ने शानदार अंदाज में दिया है। Money In the Bank पीपीवी में ऐज का मुकाबला यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए रोमन रेंस के साथ होगा। Money In the Bank पीपीवी का मैच कार्ड इस बार काफी खास लग रहा है।

WWE Money in the Bank 2021 का अबतक का मैच कार्ड

1- रोमन रेंस (चैंपियन) vs ऐज (WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए सिंगल्स मैच)

2- बॉबी लैश्ले (चैंपियन) vs कोफी किंग्सटन (WWE चैंपियनशिप के लिए सिंगल्स मैच)

3- रिया रिप्ली (चैंपियन) vs शार्लेट फ्लेयर (Raw विमेंस चैंपियनशिप के लिए सिंगल्स मैच)

4-एजे स्टाइल्स, ओमोस VS वाइकिंग रेडर्स (Raw टैग टीम चैंपियनशिप मैच)

5- मेंस Money in the Bank लैडर मैच (Raw - रिकोशे, रिडल, जॉन मॉरिसन और ड्रू मैकइंटायर। SmackDown - बिग ई, केविन ओवेंस, सैथ रॉलिंस और शिंस्के नाकामुरा)

6- विमेंस Money in the Bank लैडर मैच (Raw - नेओमी, असुका, एलेक्सा ब्लिस और निकी क्रॉस। SmackDown - लिव मॉर्गन, जेलिना वेगा, टमीना)

