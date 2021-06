WWE Raw Rumors: पूर्व चैंपियन की जल्द हो सकती है वापसी, Brock Lesnar को लेकर सामने आया बड़ा अपडेट

टॉप WWE रॉ (Raw) Rumors के एक और संस्करण में आपका स्वागत है। इस हफ्ते Raw में हमने Hell in a Cell पे-पर-व्यू और उसके परिणामों को देखा।

20 जून (भारत में 21 जून) को ड्रू मैकइंटायर के खिलाफ Hell in a Cell मैच जीतने के बावजूद बॉबी लैश्ले ने Raw में एक बार फिर Hell in a Cell मैच में जेवियर वुड्स का सामना किया। हम यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर WWE ने एक और Hell in a Cell मैच कराने का फैसला क्यों किया।

इस आर्टिकल में हम WWE के साथ ब्रॉक लैसनर की वर्तमान स्थिति और उनकी वापसी पर भी एक नजर डालेंगे और साथ ही कई अन्य टॉप Rumors से भी आपको अवगत कराएंगे।

#5. पूर्व WWE सुपरस्टार ब्रॉक लैसनर की संभावित वापसी को लेकर अपडेट

WWE में लंबे समय से ब्रॉक लैसनर की वापसी को लेकर काफी कयास लगाए जा रहे हैं। पूर्व सुपरस्टार ब्रॉक लैसनर WrestleMania 36 में ड्रू मैकइंटायर से WWE चैंपियनशिप हारने के बाद से रिंग में नहीं दिखाई दिए हैं।

अफवाहों की माने तो जॉन सीना इस साल SummerSlam में रोमन रेंस का सामना करने के लिए तैयार हैं और साथ ही शो में बॉबी लैश्ले के खिलाफ मैच के लिए ब्रॉक लैसनर के लौटने की भी उम्मीद थी।

हालांकि लैसनर की वापसी को लेकर अभी भी बहुत भ्रम है। रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़लैटर के डेव मेल्टज़र ने कहा है कि उनके जल्द ही लौटने के संबंध में कोई ठोस प्लान नहीं है।

ब्रॉक लैसनर की वापसी SummerSlam में हो सकती है, लेकिन अभी इस बिंदु पर सहमति नहीं बनी है और और इसकी संभावना भी कम है।

दूसरी ओर Fightful Select ने नोट किया है कि ब्रॉक लैसनर वर्तमान में वापसी के लिए WWE के साथ बातचीत कर रहे हैं।

फाइटफुल सेलेक्ट के सीन रॉस सैप के अनुसार, WWE और ब्रॉक लैसनर एक बार फिर इस बारे में बात कर रहे हैं कि "द बीस्ट इनकार्नेट" कंपनी में कैसे वापसी कर सकते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि क्रिएटिव टीम के पास लैसनर के लिए पहले से ही प्लान है।

