WWE Hell in a Cell 2021 में हुई 5 गलतियां जिसके ऊपर शायद आपका ध्यान नहीं गया होगा

WWE ने 20 जून (भारत में 21 जून) को Thunderdome के माध्यम से अपना अंतिम पे-पर-व्यू प्रसारित किया। हैरानी की बात है कि हैल इन ए सैल (Hell in a Cell) में WWE को कोई नया चैंपियन नहीं मिला। यह इवेंट अपने आप में बहुत खास था, क्योंकि Hell in a Cell के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब कार्ड में मेंस के मुकाबले विमेंस मैच ज्यादा थे।

WWE SmackDown और Raw विमेंस चैंपियनशिप को भी Hell in a Cell में डिफेंड किया गया। जबकि शो की शुरुआत नटालिया vs मैंडी रोज मैच के साथ हुई। इसके अलावा एलेक्सा ब्लिस और शायना बैज़लर के बीच भी जबरदस्त मैच देखने को मिला। साथ ही केविन ओवंस vs सैमी जेन, सिजेरो vs सैथ रॉलिंस और ड्रू मैकइंटायर को Hell in a Cell के अंदर WWE चैम्पियनशिप जीतने के लिए आखिरी मौका मिला।

यहां हम पांच ऐसी चीजों के बारे में बात करेंगे जो WWE यूनिवर्स ने पूरे शो के दौरान मिस किया होगा।

यह भी पढ़ें: WWE में ऐज और ब्रे वायट की वापसी का हुआ ऐलान, पढ़ें कब नजर आएंगे दोनों दिग्गज?

#5. WWE Raw विमेंस चैंपियनशिप मैच Hell in a Cell में DQ के साथ समाप्त हुआ

For the exclusive use of Sportskeeda wrestling only pic.twitter.com/dcyxPg8z0C — The Brass Ring (@TheBrassRing1) June 21, 2021

रिया रिप्ली और शार्लेट दोनों के बीच लंबे समय से चल रहे विवाद के बाद दोनों का सामना Hell in a Cell में हुआ। यह एक बहुत जबरदस्त और कठिन मैच था। रिया रिप्ली अनाउंसर टेबल की तरफ जाती हैं और शार्लेट फ्लेयर पर हमला करती है।

शार्लेट फ्लेयर को टेबल के एक टुकड़े से चोट लग जाती है। इस टेबल को WWE स्टार्स पहले भी एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर चुके हैं। यहां तक कि कई स्टार्स को टेबल पर गिरा दिया गया लेकिन फिर भी वह मैच जारी रहता था।

लेकिन इस मैच के दौरान रेफरी ने बेल बजाने का आदेश दिया और यह मैच DQ के साथ समाप्त हो गया। हालांकि इससे पहले कभी भी टेबल की वजह से DQ फिनिश नहीं हुआ था।

यह भी पढ़ें: 5 WWE सुपरस्टार्स जो इस साल Money In the Bank मैच को जीत सकते हैं

कृपया Sportskeeda के WWE सेक्शन को बेहतर बनाने में मदद करें। अभी 30 सेकंड का सर्वे करें!

1 / 3 NEXT

Edited by मयंक मेहता