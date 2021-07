Money in the Bank 2021 में होने वाले WWE चैंपियनशिप मैच का नतीजा दिग्गज ने किया लीक?

WWE मनी इन द बैंक (Money in the Bank) पीपीवी में बॉबी लैश्ले (Bobby Lashley) का मैच कोफी किंग्सटन (Kofi Kingston) के साथ होगा। दोनों के बीच WWE चैंपियनशिप के लिए मैच होगा। बुकर टी ने इस मैच के विजेता का ऐलान कर दिया। बुकर टी चाहते हैं कि कोफी किंग्सटन को लैश्ले बुरी तरह इस मैच में हरा दें। Hall of Fame पॉडकास्ट में बुकर टी (Booker T) ने इस मैच को लेकर बड़ा बयान दिया। बुकर टी ने ये बताया कि वो दोनों के बीच किस तरह का मैच देखना चाहते हैं।

ये भी पढ़ें:WWE यूनिवर्सल चैंपियन Roman Reigns को मिला भारतीय नामों को पुकारने का अनोखा चैलेंज, जवाब सुनकर आप भी रह जाएंगे हैरान

WWE दिग्गज बुकर टी ने दिया बड़ा बयान

WWE दिग्गज बुकर टी ने कहा कि बॉबी लैश्ले को ये मैच बहुत जल्दी जीतना चाहिए। कोफी किंग्सटन का इतिहास सभी को पता है। कोफी ने अपने प्रतिद्वंदी को हमेशा अच्छी टक्कर दी। इसके बावजूद कोफी किंग्सटन की हार बुकर टी चाहते हैं।

ये भी पढ़ें: WWE Thunderdome में हुए सभी पीपीवी और इनमें मिले नए चैंपियंस की पूरी लिस्ट: Roman Reigns कब बने थे चैंपियन?

मैं उम्मीद कर रहा हूं कि बॉबी लैश्ले रिंग में जाकर कोफी को बुरी तरह हरा दें। लैश्ले एक हैवीवेट चैंपियन के रूप में नजर आने चाहिए। लैश्ले को बुरा हाल कोफी का करना चाहिए। लैश्ले तब तक कोफी के ऊपर हमला करें जब तक वो खुद हार ना मान लें। मुझे लगता है कि ये चीज बहुत काम करेगी। बॉबी लैश्ले को बीट द क्लॉक चैलेंज मैच यहां लड़ना चाहिए। ये मैच बहुत जल्दी खत्म होना चाहिए। ये मेरी भविष्यवाणी है।

ये भी पढ़ें: WWE में छाई गम की लहर, सैथ रॉलिंस-बैकी लिंच ने की शादी, रोमन रेंस को लेकर दिग्गज ने जताई चिंता

मई में Raw के एपिसोड में बॉबी लैश्ले और कोफी किंग्सटन के बीच मैच हुआ था। कोफी किंग्सटन ने इस मैच में शानदार जीत हासिल की थी। बॉबी लैश्ले इस मैच में आसानी से नहीं जीतेंगे ये बात तय है। कोफी किंग्सटन को हराकर WWE चैंपियनशिप डिफेंड करना लैश्ले के लिए काफी मुश्किल काम होगा।

WWE और रेसलिंग से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ-साथ अपडेट्स, लाइव रिजल्ट्स को हमारे Facebook page पर पाएं।

Edited by PANKAJ