WWE इतिहास के 5 सबसे शानदार एंट्रेंस थीम सॉन्ग

एंट्रेंस थीम सॉन्ग किसी प्रोफेशनल रेसलर को बहुत बड़ा सुपरस्टार बनाने में मदद करते हैं। कई WWE सुपरस्टार्स को उनके एंट्रेंस म्यूजिक के कारण भी महान सुपरस्टार्स होने का दर्जा प्राप्त हुआ है।

द रॉक के 'Electrifying' की बात करें या अंडरटेकर के 'Rest in peace' की। इनके अलावा ऐसे कई एंट्रेंस म्यूजिक सॉन्ग रहे हैं जिन्हें सुनते ही क्राउड जैसे पागल हो जाता है। फैंस उन आइकॉनिक थीम सॉन्ग से जबरदस्त तरीके से चीयर करते हैं।

क्राउड पहले 1-2 सेकंडों में ही पहचान लेता है कि कौन सा सुपरस्टार एंट्री लेने वाला है और हील या बेबीफेस किरदार के अनुसार उन सुपरस्टार्स को प्रतिक्रियाएं मिलती हैं।

इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए इस आर्टिकल में हम WWE इतिहास के सबसे आइकॉनिक और सबसे लोकप्रिय एंट्रेंस थीम्स से अवगत कराने वाले हैं, जिन्हें सुनते ही फैंस गदगद हो जाते हैं।

पूर्व WWE चैंपियन जॉन सीना का 'The Time is Now'

WWE ने काफी संख्या में प्रो रेसलर्स को प्रो रेसलिंग की दुनिया के सबसे सफल और लोकप्रिय स्टार्स में शामिल करवाया है। इन्हीं में से एक नाम 16 बार के WWE चैंपियन जॉन सीना का भी है जो अपने करियर में कई ऐतिहासिक मैचों का हिस्सा बन चुके हैं।

मौजूदा समय में जॉन सीना अक्सर युवा स्टार्स को पुश दिलाने में मदद करते नजर आते हैं। उन्होंने 'The Time is Now' को साल 2005 में ऑफिशियल तौर पर अपना एंट्रेंस सॉन्ग बनाया था और तभी से इसी थीम पर एंट्री लेते आ रहे हैं।

उनके थीम सॉन्ग के शुरू होते ही क्राउड में एक अलग ऊर्जा जन्म ले उठती है और चारों ओर से फैंस उन्हें चीयर कर रहे होते हैं। साथ ही उनका एंट्री लेने का तरीका भी फैंस के मजे को दोगुना कर देता है।

