WWE Clash at the Castle 2022 हाइलाइट्स: Roman Reigns के मैच में हुई थी जबरदस्त चीटिंग, दिग्गज को मिला अपने बेटे से धोखा

Clash at the Castle 2022 Highlights: WWE क्लैश एट द कैसल (Clash at the Castle 2022) प्रीमियम लाइव इवेंट काफी ऐतिहासिक था। सालों बाद यह यूनाइटेड किंगडम में WWE का पहला प्रीमियम लाइव इवेंट था। शो में 7 बेहतरीन मुकाबले देखने को मिले। रोमन रेंस (Roman Reigns) ने चीटिंग से जीत दर्ज की, वहीं पिता को बेटे से बड़ा धोखा मिला। इसके अलावा शेमस और गुंथर का यागदार मैच देखने को मिला। इस आर्टिकल में हम Clash at the Castle 2022 की हाइलाइट्स पर नज़र डालेंगे।

WWE Clash at the Castle 2022 हाइलाइट्स

प्री-शो

- मैडकैप मॉस और स्ट्रीट प्रॉफ़िट्स ने मिलकर ऑस्टिन थ्योरी और अल्फा अकादमी को टैग टीम मैच में हराया।

मुख्य शो

- डैमेज कंट्रोल की बेली, डकोटा काई और इयो स्काई का सामना एलेक्सा ब्लिस, ओस्का और बियांका ब्लेयर से सिक्स विमेन टैग टीम मैच में हुआ। 18 मिनट 44 सेकेंड्स तक चले इस मुकाबले में स्काई ने ब्लेयर पर जीनियस ऑफ स्काई मूव लगाया और बेली ने ब्लेयर को पिन करके टीम को जीत दिलाई। यह डैमेज कंट्रोल का बतौर टीम पहला प्रीमियम लाइव इवेंट मैच था और उन्होंने तीन पूर्व विमेंस चैंपियन को हराकर सभी को चौंकाया।

- गुंथर और शेमस के बीच इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए मैच हुआ। मुकाबले के पहले इम्पीरियम और ब्रॉलिंग ब्रूट्स का रिंगसाइड पर ब्रॉल हुआ। गुंथर और शेमस का मैच बाद में शुरू हुआ। 19 मिनट 33 सेकेंड्स तक यह मैच चला और अंत में गुंथर ने लैरिएट लगाकर पिन करते हुए अपनी चैंपियनशिप रिटेन की। मैच के बाद शेमस को फैंस द्वारा जबरदस्त रिएक्शन मिला और सभी ने उनके लिए तालियां बजाई। हार के बावजूद शेमस ने खुद को साबित कर दिया।

- लिव मॉर्गन और शेना बैज़लर के बीच SmackDown विमेंस चैंपियनशिप के लिए मैच हुआ। 11 मिनट तक चले इस मैच के अंत में मॉर्गन का पलड़ा भारी रहा। उन्होंने बैज़लर पर ओब्लिवियन लगाया और पिन करके चैंपियनशिप रिटेन की।

- ऐज और रे मिस्टीरियो ने एक टैग टीम मैच में फिन बैलर और डेमियन प्रीस्ट को हरा दिया। मैच के बाद चौंकाने वाली चीज़ देखने को मिली। डॉमिनिक मिस्टीरियो ने ऐज पर लो-ब्लो लगाया और फिर अपने पिता रे मिस्टीरियो को धोखा देते हुए उनपर क्लोथ्सलाइन मूव लगाया। डॉमिनिक का यह हील टर्न काफी ज्यादा शॉकिंग साबित हुआ था। मौजूदा समय में डॉमिनिक सबसे बड़े हील स्टार्स में से एक हैं।

- सैथ रॉलिंस और मैट रिडल के बीच सिंगल्स मैच देखने को मिला। इस मैच में जबरदस्त तरीके से बवाल मचा और अंत में सैथ ने मैट पर मिडल रोप से स्टॉम्प लगाया। इसी के साथ विजनरी ने पिन करके रिडल को हराया। मैट को हार के बावजूद सैथ जैसे दिग्गज के साथ काम करके जबरदस्त फायदा हुआ।

- Clash at the Castle 2022 शो के मेन इवेंट में रोमन रेंस की अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप ड्रू मैकइंटायर के खिलाफ दांव पर थी। यह मुकाबला 30 मिनट और 47 सेकेंड्स तक चला। एक मौके पर रेफरी धराशाई भी हो गए थे। बाद में ऑस्टिन थ्योरी ने अपना Money in the Bank ब्रीफकेस कैश-इन करने की कोशिश की लेकिन लोकप्रिय बॉक्सर टायसन फ्यूरी ने उनपर हमला कर दिया। मैच जारी रहा और मैकइंटायर ने क्लेमोर किक लगाकर पिन करने की कोशिश की लेकिन सोलो सिकोआ ने डेब्यू करके रेफरी को रिंग के बाहर खींचा। इस दखल का फायदा रोमन ने उठाया और स्पीयर देकर मैकइंटायर को पिन किया। रोमन ने चीटिंग से जीत दर्ज करने के बाद टायसन से हाथ मिलाया। रोमन और सोलो इसके बाद बैकस्टेज चले गए। दूसरी ओर फ्यूरी ने मैकइंटायर को मोटिवेट किया और उन्होंने बाद में सॉन्ग भी गाया। इसी के साथ शानदार प्रीमियम लाइव इवेंट का अंत हुआ।