3 बेहतरीन मुकाबले जो WWE को Clash at the Castle 2024 में जरूर बुक करने चाहिए 

WWE Clash at the Castle Matches: WWE का अगला प्रीमियम लाइव इवेंट क्लैश एट द कैसल (Clash at the Castle) है। इसका आयोजन 15 जून को स्कॉटलैंड में होना है। WWE ने अभी तक इस इवेंट के लिए केवल ड्रू मैकइंटायर (Drew Mcintyre) vs डेमियन प्रीस्ट (Damian Priest) के वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच का ऐलान किया है।

यह देखना रोचक होगा कि WWE ने इस इवेंट के लिए और कौन-कौन से मैच बुक करने का प्लान बना रखा है। उम्मीद है कि हाल ही में मेन रोस्टर का हिस्सा बनने वाले टैलेंटेड सुपरस्टार्स को स्कॉटलैंड में होने वाले इस इवेंट में मैच लड़ने का मौका मिलेगा। इस आर्टिकल में हम ऐसे 3 बेहतरीन मुकाबलों का जिक्र करने वाले हैं जो WWE को Clash at the Castle 2024 में जरूर बुक करने चाहिए।

3- WWE Clash at the Castle में ब्रॉन ब्रेकर vs इल्या ड्रैगूनोव मैच धमाल मचा सकता है

ब्रॉन ब्रेकर पिछले कुछ हफ्तों से Raw में बवाल मचा रहे हैं। उन्होंने इस हफ्ते Raw में इल्या ड्रैगूनोव को भी अपने हमले का शिकार बनाया था। बता दें, ब्रॉन ने इल्या vs रिकोशे मैच में दखल देकर इन दोनों सुपरस्टार्स को स्पीयर दे दिया था। ड्रैगूनोव उनपर हुए हमले के बाद बैकस्टेज दर्द में दिखाई दिए थे।

ब्रॉन ब्रेकर की तरह इल्या ड्रैगूनोव भी खतरनाक सुपरस्टार हैं। यह बात तो पक्की है कि इल्या इसका ब्रॉन से जरूर बदला लेना चाहेंगे। चूंकि, इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच दुश्मनी की शुरूआत हो चुकी है। यही कारण है कि WWE को ब्रेकर vs इल्या ड्रैगूनोव का बड़ा मुकाबला Clash at the Castle में बुक कर देना चाहिए।

2- WWE Clash at the Castle में ब्रॉन स्ट्रोमैन और फिन बैलर के बीच होगी फाइट?

ब्रॉन स्ट्रोमैन ने WWE में वापसी के बाद फिन बैलर को चोकस्लैम दे दिया था। इसके बाद ऐसा लगा था कि इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच मैच देखने को मिल सकता है। हालांकि, अभी तक यह मुकाबला नहीं बुक किया गया है। ब्रॉन ने जरूर बैलर के जजमेंट डे फैक्शन के साथ फिउड जारी रखा है।

यही नहीं, स्ट्रोमैन ने इस हफ्ते Raw में फिन के साथी जेडी मैकडॉना को भी हराया था। भले ही, फिन बैलर को अभी अच्छी बुकिंग नहीं मिल रही है लेकिन वो बेहतरीन इन-रिंग परफॉर्मर हैं। यही कारण है कि उनका Clash at the Castle में ब्रॉन स्ट्रोमैन के खिलाफ जरूर मैच बुक करना चाहिए था। बड़े स्टेज पर मैच लड़ने से इन दोनों को काफी फायदा होगा। यही नहीं, यह काफी एंटरटेनिंग मैच साबित हो सकता है।

1- WWE Clash at the Castle में कोडी रोड्स का होगा पुराने दुश्मन सोलो सिकोआ से सामना?

कोडी रोड्स ने King and Queen of the Ring में लोगन पॉल को हराकर अपनी अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप रिटेन की थी। अब कोडी को नए प्रतिद्वंदी की तलाश है। देखा जाए तो रोड्स ने WrestleMania XL में रोमन रेंस को हराने के बाद ब्लडलाइन से दूरी बना ली थी।इस दौरान सोलो सिकोआ ने ब्लडलाइन में टामा टोंगा और टांगा लोआ के रूप में दो नए मेंबर शामिल कर लिए हैं।

अब ब्लडलाइन स्थिर लग रही है और इस फैक्शन को कुछ नया करने की जरूरत है। देखा जाए तो ब्लडलाइन को कोडी रोड्स से बदला लेना बाकी है। यही कारण है कि WWE को सोलो और कोडी की दुश्मनी आगे बढ़ाते हुए Clash at the Castle में इन दोनों के बीच मैच बुक कर देना चाहिए। अमेरिकन नाईटमेयर के ब्लडलाइन के साथ इतिहास को देखते हुए इस संभावित मुकाबले के दौरान जमकर बवाल देखने को मिल सकता है और इस मैच में कोडी रोड्स के लिए अपना टाइटल रिटेन करना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा।