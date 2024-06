5 बड़ी बातें जो WWE Clash at the Castle 2024 के जरिए इशारों-इशारों में बताई गई 

WWE Clash At The Castle Things Subtly Told: WWE Clash at the Castle अब इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है। इस इवेंट में कुछ धमाकेदार मुकाबले देखने को मिले लेकिन अधिकतर मैचों के नतीजे काफी साधारण थे। यही नहीं, क्लैश एट द कैसल (Clash at the Castle) में केवल एक टाइटल चेंज देखने को मिला।

सीएम पंक ने इस शो के मेन इवेंट में नज़र आकर फेमस सुपरस्टार का चैंपियन बनने का सपना तोड़ दिया था। इसके साथ ही Clash at the Castle के दौरान भविष्य से जुड़े कई बड़े संकेत दिए गए। इस आर्टिकल में हम 5 ऐसी बड़ी बातों का जिक्र करने वाले हैं जो कि WWE Clash at the Castle 2024 के जरिए इशारों-इशारों में बताई गई।

5- अब WWE सुपरस्टार चैड गेबल को शायद दोबारा आईसी चैंपियनशिप मैच नहीं मिलेगा

चैड गेबल को Clash at the Castle में एक बार फिर सैमी ज़ेन के खिलाफ आईसी चैंपियनशिप मैच लड़ने का मौका मिला। चैड ने इस मुकाबले में बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हुए इसे जीतने की पूरी कोशिश की। हालांकि, गेबल का इस मैच के अंतिम पलों में अपने साथियों पर ध्यान था और इसका फायदा उठाकर सैमी ने उन्हें हैलुवा किक देकर मुकाबला जीत लिया था।

इस जीत के बाद ज़ेन ने इशारे से बताया कि अब अल्फा अकादमी के लीडर को आईसी चैंपियनशिप के लिए और मैच नहीं मिलेंगे। देखा जाए तो चैड गेबल ने नए कैरेक्टर में आने के बाद से ही काफी प्रभावित किया है और वो आईसी चैंपियन बनना डिजर्व करते हैं। अगर चैड को अब आईसी चैंपियनशिप मैच नहीं मिलने वाला है तो यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण है।

4- ड्रू मैकइंटायर की हार की भरपाई करने के लिए एल्बा फायर और आईला डौन को WWE विमेंस टैग टीम चैंपियन बनाया गया?

एल्बा फायर और आईला डौन स्कॉटलैंड में हुए Clash at the Castle में ट्रिपल थ्रेट मैच में शेना बैज़लर-ज़ोई स्टार्क और जेड कार्गिल-बियांका ब्लेयर को हराकर नई विमेंस टैग टीम चैंपियन बन गईं। बता दें, एल्बा और आईला स्कॉटलैंड की रहने वाली हैं और उनके चैंपियन बनने के पीछे की यह बड़ी वजह है।

इसके अलावा इन दोनों स्कॉटिश सुपरस्टार्स को इसलिए भी चैंपियन बनाया गया ताकि मेन इवेंट में ड्रू मैकइंटायर की हार की भरपाई की जा सके। बता दें, ड्रू मेन इवेंट में सीएम पंक की वजह से अपने देश में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन नहीं बन पाए। देखा जाए तो मैकइंटायर अपने देश स्कॉटलैंड के लोगों के लिए हीरो हैं और उनकी हार के बाद क्राउड में मौजूद फैंस काफी दुखी थे।

3- क्या WWE में जेड कार्गिल और बियांका ब्लेयर की टीम टूटने वाली है?

WWE Clash at the Castle में हुए ट्रिपल थ्रेट मैच में जेड कार्गिल और बियांका ब्लेयर के विमेंस टैग टीम चैंपियन के रूप में रन का अंत हो गया। देखा जाए तो जेड और बियांका बहुत बड़ी सिंगल्स सुपरस्टार्स हैं। यही कारण है कि चैंपियनशिप हारने के बाद इन दोनों सुपरस्टार्स की टीम का अंत होने की अटकलें लगाई जाने लगी हैं।

अगर ऐसा है तो यह देखना रोचक होगा कि क्या जेड कार्गिल और बियांका ब्लेयर में से कोई एक अपने साथी को धोखा देकर इस टीम का अंत करने वाला है। देखा जाए तो WWE का दूसरा सबसे बड़ा इवेंट SummerSlam काफी करीब आ चुका है। यही कारण है कि संभव है कि WWE इस इवेंट में जेड और बियांका के बीच बड़ा मुकाबला कराने के लिए इन दोनों सुपरस्टार्स की जोड़ी का अंत कर सकती है।

2- WWE SummerSlam में होगा ड्रू मैकइंटायर vs सीएम पंक का महामुकाबला?

जैसा कि हमने बताया कि सीएम पंक के दखल के कारण ड्रू मैकइंटायर को Clash at the Castle में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन डेमियन प्रीस्ट के खिलाफ हार मिली। बता दें, ड्रू और पंक की दुश्मनी कई महीनों से जारी है। सीएम के चोटिल होने की वजह से उनका अभी तक मैकइंटायर के खिलाफ मैच नहीं हो पाया था।

हालांकि, ऐसा लग रहा है कि बेस्ट इन द वर्ल्ड इस साल SummerSlam तक फिट हो सकते हैं। इसके बाद इस इवेंट में उनका स्कॉटिश वॉरियर के साथ महामुकाबला देखने को मिल सकता है। अगर ऐसा है तो यह देखना रोचक होगा कि ड्रू मैकइंटायर इस संभावित मुकाबले में सीएम पंक से अपना बदला ले पाते हैं या नहीं।

1- WWE Clash at the Castle के बाद कोडी रोड्स के अगले चैलेंजर सोलो सिकोआ होने वाले हैं?

कोडी रोड्स जब Clash at the Castle में एजे स्टाइल्स को हराने के बाद बैकस्टेज जा रहे थे तो उनपर ब्लडलाइन ने हमला कर दिया था। जल्द ही, रैंडी ऑर्टन और केविन ओवेंस वहां कोडी को बचाने आ गए थे। ब्लडलाइन का कोडी को टारगेट करना इस बात का संकेत है कि सोलो सिकोआ उनके अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप के अगले चैलेंजर हो सकते हैं।

संभव है कि सोलो को अगले प्रीमियम लाइव इवेंट Money in the Bank में ही कोडी रोड्स के खिलाफ चैंपियनशिप मैच लड़ने का मौका मिल सकता है। इसके साथ ही WWE ने कोडी की स्टोरीलाइन में रैंडी ऑर्टन की एंट्री कराके इन दोनों के बीच मैच होने की अटकलें तेज कर दी हैं। कईयों का मानना है कि रैंडी आने वाले समय में हील टर्न लेकर रोड्स के साथ मुकाबले की नींव बो सकते हैं।