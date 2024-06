WWE Clash at the Castle 2024: भारत में कब, कहां, कितने बजे और किस चैनल पर लाइव देखा जा सकता है?

WWE Clash at the Castle Live Telecast Details: WWE का अगला प्रीमियम लाइव इवेंट क्लैश एट द कैसल (Clash at the Castle 2024) है और यह किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग (King and Queen of the Ring) के बाद होने वाला पहला शो है। विश्वभर के फैंस की इस मेगा शो पर होने वाली है।

कंपनी ने आगामी प्रीमियम लाइव इवेंट के लिए 5 धमाकेदार चैंपियनशिप मैचों को बुक किया है। इसमें अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप, विमेंस चैंपियनशिप, वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप, विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप और आईसी चैंपियनशिप मैच शामिल हैं। फैंस के कई पसंदीदा स्टार्स इस इवेंट में परफॉर्म करते हुए दिखाई देंगे

हम आपको इस आर्टिकल के जरिए Clash at the Castle 2024 से जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं।

WWE Clash at the Castle का आयोजन कब और कहां होने वाला है?

Clash at the Castle प्रीमियम लाइव इवेंट का आयोजन 15 जून को होने वाला है। यह शो ग्लास्गो, स्कॉटलैंड के OVO Hydro एरीना में होने वाला है। यह स्कॉटलैंड में होने वाला पहला प्रीमियम लाइव इवेंट है।

WWE Clash at the Castle को भारत में कब, कहां और किस चैनल पर लाइव देखा जा सकता है?

Clash at the Castle 2024 का लुत्फ भारत में फैंस उठा पाएंगे। यह प्रीमियम लाइव इवेंट भारत में शनिवार, 15 जून को लाइव आने वाला है। इसके किकऑफ शो की शुरुआत रात 9:30 बजे से होगी और मेन शो रात 11:30 बजे से शुरू होगा। फैंस इस शो को सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं।

फैंस ऑनलाइन सोनी लिव ऐप पर भी इस शो को लाइव देख सकते हैं। इसके अलावा आप लाइव कमेंट्री के साथ पल-पल के अपडेट्स आपको Sportskeeda Hindi पर भी मिलने वाले हैं।

Clash at the Castle में किस चैंपियन का सामना किसके खिलाफ होने वाला है?

कोडी रोड्स को अपनी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप एजे स्टाइल्स के खिलाफ डिफेंड करनी है। दोनों स्टार्स के बीच आई क्विट मुकाबला होने वाला है। वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए डेमियन प्रीस्ट को लोकल स्टार ड्रू मैकइंटायर चैलेंज करने वाले हैं। इस मैच को लेकर हर कोई काफी ज्यादा उत्साहित हैं।

विमेंस चैंपियन बेली के सामने पाइपर निवेन की चुनौती होने वाली है, तो सैमी ज़ेन को आईसी चैंपियनशिप अल्फा अकादमी के चैड गेबल के खिलाफ डिफेंड करने वाली है। गेबल काफी समय यह टाइटल हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं और शायद यह उनके लिए आखिरी मौका साबित हो सकता है। विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप के लिए ट्रिपल थ्रेट मैच होने वाला है, जिसमें बियांंका ब्लेयर और जेड कार्गिल के सामने शेना बैज़लर-ज़ोई स्टार्क और एल्बा फायर-आईला डौन की चुनौती होगी।

