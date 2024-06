WWE Clash at the Castle: 3 बड़ी गलतियां जो Drew Mcintyre vs Damian Priest के वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच में नहीं करनी चाहिए  

WWE Superstar Drew Mcintyre vs Damian Priest: WWE Clash at the Castle इवेंट के लिए ड्रू मैकइंटायर (Drew Mcintyre) vs डेमियन प्रीस्ट (Damian Priest) का वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच बुक कर चुकी है। देखा जाए तो इस साल Clash at the Castle इवेंट का ड्रू के देश स्कॉटलैंड में आयोजन होना है। यही कारण है कि इस चैंपियनशिप मैच का महत्व काफी बढ़ चुका है।

WWE चाहेगी कि इस मुकाबले के दौरान उनसे कोई गलती नहीं हो और फैंस को जबरदस्त मैच देखने को मिले। इस बात पर भी निगाहें होंगी कि मैकइंटायर यह मैच जीतकर नए वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन पाते हैं या नहीं। इस आर्टिकल में हम ऐसी 3 बड़ी गलतियों का जिक्र करने वाले हैं जो कि WWE Clash at the Castle में ड्रू मैकइंटायर vs डेमियन प्रीस्ट के वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच में नहीं करनी चाहिए।

3- WWE Clash at the Castle में ड्रू मैकइंटायर vs डेमियन प्रीस्ट मैच में काफी ज्यादा दखल होना

ड्रू मैकइंटायर मौजूदा समय में WWE के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक बन चुके हैं। यही कारण है कि Clash at the Castle में होने वाले मैच में वो डेमियन प्रीस्ट को कड़ी टक्कर देते हुए दिखाई दे सकते हैं। इस स्थिति में जजमेंट डे मेंबर्स मैच में दखल देकर डेमियन की मदद करने की कोशिश कर सकते हैं।

इसके अलावा ड्रू के कट्टर दुश्मन सीएम पंक के भी इस मुकाबले में दखल देने की अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि, जरूरत से ज्यादा दखल इस मैच का मजा किरकिरा कर सकता है। यही नहीं, पंक द्वारा दखल देने की स्थिति में मैकइंटायर के हारने की संभावना कई गुना बढ़ जाएगी। बता दें, स्कॉटिश वॉरियर WrestleMania XL में सीएम द्वारा किए हमले के बाद ही वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप गंवा बैठे थे।

2- WWE Clash at the Castle में ड्रू मैकइंटायर की अपने ही देश में हार

Clash at the Castle के पिछले एडीशन में ड्रू मैकइंटायर को रोमन रेंस के खिलाफ अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप मैच लड़ने का मौका मिला था। ऐसा लगा था कि कंपनी ड्रू को इस मुकाबले में जीत के लिए बुक करके यूके के दर्शकों के सामने उन्हें वर्ल्ड चैंपियन बनाएगी। हालांकि, सोलो सिकोआ ने मैच में दखल देते हुए उनका सपना पूरा होने नहीं दिया था।

जैसा कि हमने बताया कि इस बार Clash at the Castle इवेंट का आयोजन मैकइंटायर के देश स्कॉटलैंड में होना है। यही कारण है कि इस बार WWE को बिना कोई गलती करते हुए वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बना देना चाहिए। वैसे भी, ड्रू मैकइंटायर अपने नए कैरेक्टर में शानदार काम कर रहे हैं और वो क्लीन तरीके से मैच जीतकर नया वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनना डिजर्व करते हैं।

1- WWE Clash at the Castle में ड्रू मैकइंटायर को डेमियन प्रीस्ट के खिलाफ विवादित जीत देना

अधिकतर फैंस Clash at the Castle में ड्रू मैकइंटायर को वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनते हुए देखना चाहते हैं। संभव है कि WWE का भी इस इवेंट को ड्रू को चैंपियन बनाने का प्लान हो। हालांकि, मौजूदा वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन डेमियन प्रीस्ट इस वक्त Raw के प्रमुख सुपरस्टार्स में से एक बन चुके हैं।

संभव है कि WWE डेमियन को कमजोर दिखाने से बचाने के लिए ड्रू मैकइंटायर को विवादित तरीके से जीत के लिए बुक करके नया वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बना सकती है। हालांकि, इस तरह चैंपियन बनने से ड्रू को ज्यादा फायदा नहीं होगा। बता दें, WWE ने हाल ही में King of the Ring के फाइनल में गुंथर को भी रैंडी ऑर्टन के खिलाफ विवादित जीत दी थी।