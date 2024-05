WWE Clash at the Castle: 3 कारण क्यों Damian Priest vs Drew Mcintyre वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच बुक किया गया

Reasons for Booking Damian Priest vs Drew Mcintyre Match: क्लैश एट द कैसल (Clash at the Castle 2024) अब WWE का अगला इवेंट रहने वाला है। ट्रिपल एच ने इस शो के लिए एक तगड़े मैच का ऐलान कर दिया है। ड्रू मैकइंटायर (Drew Mcintyre) और डेमियन प्रीस्ट के बीच वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच होगा। मैकइंटायर कुछ समय पहले तक लड़ने के लिए क्लियर नहीं थे लेकिन अब ऐसा नहीं है।

वो अब रिंग में आकर बवाल मचा सकते हैं। इसी वजह से उनका डेमियन प्रीस्ट के खिलाफ मैच देखना रोचक रहेगा। कई फैंस के मन में सवाल होगा कि आखिर किन कारणों से इन दोनों के बीच मैच तय किया गया। इस आर्टिकल में हम 3 कारणों के बारे में बात करेंगे, क्यों डेमियन प्रीस्ट vs ड्रू मैकइंटायर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच Clash at the Castle के लिए बुक किया गया है।

3- WWE दिग्गज सीएम पंक के रिंग में वापसी करने के लिए क्लियर नहीं होने तक ड्रू मैकइंटायर को मुख्य स्टोरीलाइन का हिस्सा बनाए रखने के लिए

सीएम पंक और ड्रू मैकइंटायर के बीच काफी समय से दुश्मनी देखने को मिल रही है। मैकइंटायर ने पंक को Royal Rumble मैच में चोटिल किया था और इसके बाद से दोनों के बीच चीज़ें खराब होती हुई आई हैं। चोटिल होने के बावजूद भी पंक ने स्कॉटिश वॉरियर के साथ अपनी दुश्मनी की हाइप को बनाए रखा। सीएम पंक अभी ठीक नहीं हुए हैं और उन्हें लड़ने के लिए क्लियर किया जाना बाकी है।

भविष्य में जब सीएम पंक की वापसी होगी, तो ड्रू मैकइंटायर के साथ ही सीधा उनकी दुश्मनी होगी। बेस्ट इन द वर्ल्ड की वापसी का कोई समय तय नहीं है और इसी वजह से मैकइंटायर के लिए WWE को नए प्लान की जरूरत थी। इसी वजह से WWE ने उन्हें हाइप में बनाए रखने के लिए डेमियन प्रीस्ट के खिलाफ स्टोरीलाइन में बुक किया और उनका Clash at the Castle के लिए मैच बुक कर दिया।

2- ड्रू मैकइंटायर को WWE WrestleMania XL में चैंपियनशिप हारने के बाद रीमैच नहीं मिला है

ड्रू मैकइंटायर ने WrestleMania XL में सैथ रॉलिंस को हराकर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जीती थी। सेलिब्रेशन के दौरान उन्होंने सीएम पंक को चिढ़ाने की कोशिश की और यह चीज़ उनपर भारी पड़ गई। स्कॉटिश स्टार पर पंक ने हमला किया और फिर डेमियन प्रीस्ट ने Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट कैश-इन करके वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जीत ली। मैकइंटायर का टाइटल रन सिर्फ 5 मिनट और 46 सेकेंड्स तक चला।

स्कॉटिश स्टार को इसके बाद से ही रीमैच नहीं मिला है और उन्होंने कुछ हफ्ते पहले प्रीस्ट से इसी वजह से मुकाबले की मांग की थी। डेमियन रीमैच के लिए तैयार हो गए थे लेकिन ड्रू मैकइंटायर लड़ने के लिए क्लियर नहीं थे। इसी वजह से अब तक मैच नहीं हो पाया। अब ड्रू क्लियर हो गए हैं और इसी वजह से WWE ने तुरंत उनका जजमेंट डे के सदस्य के खिलाफ बड़े इवेंट में मैच ऑफिशियल कर दिया।

1- WWE सुपरस्टार ड्रू मैकइंटायर को अपने देश में बड़ा मैच देने के लिए

Clash at the Castle 2024 इवेंट का आयोजन ग्लासगो, स्कॉटलैंड में होने वाला है। असल में यह ड्रू मैकइंटायर का होमटाउन है और इसी वजह से वो शो का मुख्य आकर्षक होंगे। WWE अगर उन्हें किसी साधारण सिंगल्स मैच या मिड कार्ड चैंपियनशिप स्टोरीलाइन का हिस्सा बनाता, तो शायद फैंस खुश नहीं होते।

ड्रू मैकइंटायर पर इवेंट के दौरान सभी की नज़र होगी और इसी वजह से उन्हें वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच मिल रहा है। इस बड़े शो में फैंस का पूरा सपोर्ट उनके साथ होगा। WWE अगर इस मैच को मेन इवेंट में बुक करता है, तो फैंस के रिएक्शन से प्रीमियम लाइव इवेंट यादगार बन जाएगा। इसी कारण से मैकइंटायर को टाइटल मैच दिया जा रहा है।