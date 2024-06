WWE Clash at the Castle में होने वाले वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच का नतीजा हुआ लीक, अपने देश में फेमस Superstar बनेगा चैंपियन?

Damian Priest vs Drew Mcintyre Match Result Leaked: WWE Clash at the Castle 2024 में डेमियन प्रीस्ट और ड्रू मैकइंटायर के बीच वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच होने वाला है। फैंस इस मुकाबले के लिए बहुत उत्साहित नज़र आ रहे हैं। बड़ी बात यह है कि इस मुकाबले में कोई एक क्लियर विजेता नहीं दिख रहा है। इस वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल मैच के नतीजे से जुड़ा बड़ा अपडेट सामने आया है।

BetOnline द्वारा बड़े मैच का नतीजा लीक हो गया है। उनके अनुसार स्कॉटलैंड के होमटाउन स्टार ड्रू मैकइंटायर Clash at the Castle में होने वाले वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच में जीत के लिए फेवरेट माने जा रहे हैं। वो -220 अंकों से आगे हैं, जिसका अर्थ है कि उनकी जीत के चांस 68.8% हैं। दूसरी ओर डेमियन प्रीस्ट 155 पर हैं और इस हिसाब से उनकी जीत की संभावना 39.9 % है। यह चीज़ दर्शा रही है कि बड़ा टाइटल चेंज जरूर हो सकता है।

WWE Clash at the Castle में होने वाले वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच में बड़ी शर्त जुड़ी है

WWE Clash at the Castle 2024 के लिए ड्रू मैकइंटायर और डेमियन प्रीस्ट का वर्ल्ड टाइटल मैच King and Queen of the Ring के दौरान ही ऑफिशियल हो गया था। ट्रिपल एच ने बैकस्टेज सैगमेंट द्वारा इस मैच का ऐलान कर दिया था। इसके बाद से दोनों के बीच कुछ कंफ्रंटेशन देखने को मिल चुके हैं। इस मैच में जजमेंट डे का दखल अब नहीं होगा।

ड्रू मैकइंटायर ने WWE Raw के आखिरी एपिसोड में दावा किया था कि डेमियन प्रीस्ट को हर मैच जीतने के लिए जजमेंट डे की जरूरत लगती है। इसके बाद प्रीस्ट ने रेड ब्रांड के शो के लिए ही एक बड़ा मैच तय किया। उन्होंने ऐलान किया कि ड्रू अगर फिन बैलर को हरा देते हैं, तो जजमेंट डे का दखल नहीं होगा। इसी बीच अगर बैलर जीत गए, तो जजमेंट डे Clash at the Castle के दौरान रिंगसाइड पर होगा।

Raw के मेन इवेंट में ड्रू मैकइंटायर और फिन बैलर का धमाकेदार मैच हुआ। इसमें जजमेंट डे के दखल के बावजूद ड्रू ने बैलर को हरा दिया। अब मैकइंटायर के लिए जीत की राह और भी आसान हो गई है क्योंकि जजमेंट डे रिंगसाइड से बैन रहेगा।