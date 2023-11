WWE: WWE का अगला प्रीमियम लाइव इवेंट क्राउन ज्वेल (Crown Jewel 2023) होने वाला है और इसका आयोजन 4 नवंबर को होगा। इस इवेंट के लिए बिल्ड-अप का अंत हो चुका है और अब सिर्फ फैंस को शो का इंतजार है, जिसमें कई दिग्गज सुपरस्टार्स एक्शन में दिखाई देने वाले हैं।

सऊदी अरब में होने वाले इस प्रीमियम लाइव इवेंट के लिए 8 मैचों का ऐलान किया गया है और सबसे खास बात है कि कंपनी ने 5 चैंपियनशिप मैचों का ऐलान किया है। अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन, वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप, विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप, विमेंस चैंपियनशिप और यूएस चैंपियनशिप मैच का ऐलान किया गया है।

रोमन रेंस अपने टाइटल को ऐतिहासिक मुकाबले में एलए नाइट के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई देंगे। नाइट के पास जो मोमेंटम है वो इसका फायदा उठाते हुए ट्राइबल चीफ की बादशाहत करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा सैथ रॉलिंस और रे मिस्टीरियो भी अपने-अपने टाइटल को सिंगल्स मैच में डिफेंड करने वाले हैं।

विमेंस वर्ल्ड चैंपियन रिया रिप्ली के लिए चुनौती बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाली है, क्योंकि उनके सामने एक-दो नहीं बल्कि चार सुपरस्टार्स होने वाली हैं। यहां तक कि उन्हें अपने टाइटल को हारने के लिए पिन होने की भी जरूरत नहीं है। इयो स्काई भी विमेंस चैंपियनशिप को बियांका ब्लेयर के खिलाफ डिफेंड करने वाली हैं। आपको बता दें कि कंपनी ने आईसी चैंपियनशिप, अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप और विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैचों का ऐलान इस प्रीमियम लाइव इवेंट के लिए नहीं किया है।

WWE Crown Jewel 2023 का फाइनल मैचकार्ड क्या है?

1) रोमन रेंस (चैंपियन) vs एलए नाइट - अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल WWE चैंपियनशिप के लिए सिंगल्स मैच

2) सैथ रॉलिंस (चैंपियन) vs ड्रू मैकइंटायर - वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए सिंगल्स मैच

3) रे मिस्टीरियो (चैंपियन) vs लोगन पॉल - यूएस चैंपियनशिप के लिए सिंगल्स मैच

4) रिया रिप्ली (चैंपियन) vs राकेल रॉड्रिगेज़ vs नाया जैक्स vs शेना बैज़लर vs ज़ोई स्टार्क - विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए फैटल 5वे मैच

5) डेमियन प्रीस्ट vs कोडी रोड्स

6) जॉन सीना vs सोलो सिकोआ

7) इयो स्काई (चैंपियन) vs बियांका ब्लेयर - WWE विमेंस चैंपियनशिप के लिए सिंगल्स मैच

8) सैमी ज़ेन vs जेडी मैकडॉना - प्री-शो

WWE Crown Jewel 2023 में रोमन रेंस, सैथ रॉलिंस, रिया रिप्ली, रे मिस्टीरियो, एलए नाइट, राकेल रॉड्रिगेज़, ड्रू मैकइंटायर, नाया जैक्स, लोगन पॉल, शेना बैज़लर, ज़ोई स्टार्क, कोडी रोड्स, डेमियन प्रीस्ट, जॉन सीना, इयो स्काई, सोलो सिकोआ, सैमी ज़ेन, जेडी मैकडॉना, बियांका ब्लेयर जैसे सुपरस्टार्स शिरकत करने वाले हैं।