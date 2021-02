WWE Elimination Chamber 2021 को कब कहां और कैसे देखें LIVE 

WWE एलिमिनेशन चैंबर (Elimination Chamber 2021) का काउंटडाउन शुरू हो गया है और इसमें काफी सारे बड़े मुकाबले देखने को मिलने वाले हैं। WWE ने इस पीपीवी के लिए सभी तैयारियां कर ली है क्योंकि इसी पीपीवी के साथ WWE बाकी सुपरस्टार्स कहानी तैयार होने वाली है।

Elimination Chamber 2021 से WrestleMania 37 की स्टोरीलाइन बनने वाली है। इस पीपीवी में रोमन रेंस, ड्रू मैकइंटायर, एजे स्टाइल्स, रैंडी ऑर्टन और केविन ओवेंस जैसे सुपरस्टार्स शामिल है। Elimination Chamber 2021 में फैंस को एक से बढ़कर एक मैच देखने को मिलने वाले हैं।

WWE Elimination Chamber 2021 को कब, कहां देखें LIVE

Elimination Chamber 2021 सेंट पीटर्सबर्ग फ्लोरिडा के ट्रॉपिकाना फील्ड में होने वाली है,जहां इससे पहले Royal Rumble का आयोजन हुआ था। WWE के फैंस इस शो को भी थंडरडॉम के जरिए देख पाएंगे। बिना दर्शकों के पीपीवी कामयाबी हो रहे हैं और अब Elimination Chamber 2021 को सफल बनाने की तैयारी पूरी हो गई है।

WWE Elimination Chamber 2021 पीपीवी 21 फरवरी (भारत में 22 फरवरी) को होने वाली है। WWE Elimination Chamber 2021 की शुरुआत सुबह 5:30 बजे से शुरू हो जाएगी। WWE Elimination Chamber 2021 का लाइव टेलीकास्ट Sony Ten 1/Ten 1 HD पर इंग्लिश पर जबकि Ten3/Ten 3HD पर हिंदी में लाइव देख सकते हैं।

WWE Elimination Chamber 2021 का मैच कार्ड

-ड्रू मैकइंटायर Vs जैफ हार्डी Vs एजे स्टाइल्स Vs शेमस Vs रैंडी ऑर्टन Vs द मिज (WWE चैंपियनशिप Elimination Chamber मैच)

-असुका Vs लैसी इवांस (WWE Raw विमेंस चैंपियनशिप मैच)

-बॉबी लैश्ले Vs कीथ ली Vs मैट रिडल (WWE यूएस चैंपियनशिप मैच)

-सिजेरो Vs डेनियल ब्रायन Vs जे उसो Vs केविन ओवेंस Vs किंग कॉर्बिन Vs सैमी जेन (इस Elimination Chamber मैच जीतने वाले को रोमन रेंस के खिलाफ यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच मिलेगा )

-रोमन रेंस Vs Elimination Chamber जीतने वाला सुपरस्टार (WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच)

